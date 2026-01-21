Flamengo estreia 'no susto' diante do Vasco com primeira missão da temporada

O elenco principal do Flamengo terá a estreia "inesperada" na temporada nesta quarta-feira (21), diante do Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Representado pelo sub-20 nos três primeiros compromissos no estadual, o clube precisou recalcular a rota por conta dos maus resultados e acionar os profissionais antes do esperado.

A ideia inicial do Mais Querido era manter a programação original, na qual a equipe da base enfrentaria não apenas o Vasco, mas também o Fluminense, no próximo domingo. Porém, o sinal de alerta acendeu na Gávea e começou uma pressão para a programação ser alterada.

A campanha ruim do sub-20, com apenas um ponto em três partidas, deixou a equipe na lanterna da competição e ameaçada de não se classificar para as quartas de final. Isso significaria também ter que participar de um quadrangular com outros três clubes, em jogos de ida e volta, para decidir quem será o rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca.

Desta forma, o retorno do elenco principal rubro-negro às disputas foi antecipado. Último clube da Série A do Campeonato Brasileiro a se reapresentar em 2026, o Flamengo faz pré-temporada desde o último dia 12. A última partida da equipe em 2025 aconteceu no dia 17 de dezembro; ou seja, o grupo sequer teve um mês de férias.

A condição física dos jogadores é a maior preocupação do departamento de futebol do Mais Querido. Nenhum dos atletas está em plena forma e, apesar dos profissionais estarem à disposição para a partida, a tendência é que apenas parte do elenco seja relacionada para o clássico. Aqueles que menos entraram em campo na última temporada são os com mais chances de atuar diante do Vasco.

Além da reestreia antes do esperado, o time rubro-negro lida com a pressão por resultados. A volta aos gramados acontece exatamente pela necessidade de somar pontos no Campeonato Carioca, e uma derrota no clássico faria da nova estratégia em vão. Assim, o Flamengo tem a primeira missão a ser cumprida na temporada logo de cara, contra um rival histórico.

Filipe Luís em treino do Flamengo na véspera do clássico contra o Vasco (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

