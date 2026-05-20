Derrota do Vasco contra o Olimpia gera recado à Renato Gaúcho: 'Parabéns'
Cruzmaltino perdeu de virada com um jogador a menos
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O Vasco perdeu de virada por 3 a 1 para o Olimpia-PAR, nesta quarta-feira (20), no Defensores del Chaco, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com gols de Carlos Cuesta, Matteo Gamarra, Sandoval e Sebastián Ferreira o time paraguaiano virou a partida dentro de casa contra um time reserva do Cruzmaltino.
Vasco sofre virada para o Olimpia e desperdiça chance de garantir classificação; dê suas notas
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Gol perdido em Olimpia x Vasco irrita torcedores: ‘Não se ajuda’
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Veja gols em Olimpia x Vasco: Cuesta, Matteo, Sandoval e Sebastián marcam
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O cenário da partida era uma possível vitória do Vasco fora de casa deixaria o Cruzmaltino próximo da classificação, no entanto, o técnico, Renato Gaúcho priorizou no planejamento do clube levar um time reserva para a partida em que ele estaria fora da beira do campo.
Nas redes sociais, torcedores culparam o treinador pelo o resultado da partida, e reafirmaram a forma como a direção do clube está conduzindo o planejamento para o campeonato.
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Veja a repercussão:
Como foi o jogo?
Na primeira etapa, o Olimpia começou pressionando. O empate era mais favorável ao Vasco do que à equipe paraguaia, que contava com o apoio da torcida no Defensores del Chaco. Não à toa, o Olimpia finalizou 14 vezes, contra apenas cinco tentativas do Vasco, que apostava nos contra-ataques. Marino desperdiçou algumas boas oportunidades de abrir o placar, enquanto o Cruz-Maltino sofreu pressão em diversos momentos da partida. Já nos acréscimos, Nuno Moreira cobrou escanteio na medida para o capitão Carlos Cuesta, que subiu bem e colocou o Vasco em vantagem.
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O segundo tempo começou da mesma forma que terminou a primeira etapa, mas com um cenário ainda mais evidente. Com a vantagem no placar, o Vasco encontrava mais espaços para explorar os contra-ataques, porém pecava nas conclusões e desperdiçava as oportunidades criadas em velocidade. Depois de perder algumas chances, o Cruz-Maltino acabou punido. Após cobrança de escanteio de Quintana na primeira trave, Mateo Gamarra venceu Lucas Freitas pelo alto e empatou a partida para os donos da casa. A situação ficou ainda mais complicada quando João Victor acertou uma entrada dura em Alfonso e recebeu cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o Olimpia intensificou a pressão e chegou à virada aos 39 minutos. Em cobrança de falta levantada por Quintana, Walace desviou contra a própria área, e Sandoval apareceu para empurrar para as redes. Ainda houve tempo para a "lei do ex" aparecer no Paraguai. Sandoval desviou para o meio da área, e Sebastián Ferreira finalizou de primeira para ampliar o marcador e sacramentar a vitória do Olimpia.
✅ FICHA TÉCNICA
OLIMPIA-PAR X VASCO
5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);
🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).
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