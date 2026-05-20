Veja o gol de Independiente Petrolero x Botafogo: Medina abre o placar

Independiente Petrolero e Botafogo estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (20, em jogo válido pela fase de grupos da Sul-Americana. Até aqui, melhor para o Glorioso, que vence por 1 a 0 com gol de Medina. Veja abaixo:

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Onde assistir Independiente Petrolero x Botafogo

O Independiente Petrolero recebe o Botafogo nesta quarta-feira (20), pela 5ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida, que seria originalmente disputada na Bolívia, foi transferida para o estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, em decorrência da grave crise política e social que assola o país andino, com protestos violentos e bloqueios de rodovias exigindo a renúncia do presidente Rodrigo Paz.

A mudança no local da partida entre Independiente Petrolero e Botafogo elimina o principal fator externo que poderia complicar a vida do Glorioso: a altitude de Sucre (2.810 metros) e a logística adversa de um deslocamento para o interior boliviano.

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Líder isolado da chave com 10 pontos, três vitórias e um empate na competição, o Botafogo chega em momento muito melhor que o Petrolero, que amarga a lanterna sem nenhum ponto conquistado em quatro rodadas e já não tem qualquer chance matemática de classificação.

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Na sula, o Glorioso construiu uma campanha sólida: empate em 1 x 1 com o Caracas na estreia, vitória por 3 x 2 sobre o Racing em Avellaneda na segunda rodada, goleada de 3 x 0 do Botafogo sobre o próprio Petrolero no Nilton Santos e triunfo por 2 x 1 contra o Racing em casa na quarta rodada. São nove gols marcados e quatro sofridos em quatro jogos, o melhor ataque do Grupo E. Arthur Cabral é a referência central do ataque, somando nove gols na temporada em todas as competições, incluindo dois na Sul-Americana.

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Franclim Carvalho tem conseguido resultados consistentes no torneio continental, mesmo quando administra o desgaste do elenco.