Gol perdido em Olimpia x Vasco irrita torcedores: 'Não se ajuda'
Equipes estão empatando pela quinta rodada da Sul-Americana
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Olimpia e Vasco estão empatando em 1 a 1, nesta quarta-feira (20), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. No fim da primeira etapa, um lance de Marino Hinestroza chamou atenção dos torcedores ao perder um gol sozinho.
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Quando o cronometro marcava 39 minutos do primeiro tempo, Tchê Tchê recebeu toque de David na meia-lua e tentou o passe, a bola desvia e chega para Marino, livre dentro da área. O colombiano finalizou de primeira, cara a cara com Olveira e manda para fora.
Nas redes sociais, torcedores reclamaram do jogador, afirmando que não se ajuda ao perder lances como esse, que podem decidir a partida.
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Veja a repercussão:
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✅ FICHA TÉCNICA
OLIMPIA-PAR X VASCO
5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA
📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);
🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).
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