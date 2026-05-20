Gol perdido em Olimpia x Vasco irrita torcedores: 'Não se ajuda'

Olimpia e Vasco estão empatando em 1 a 1, nesta quarta-feira (20), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. No fim da primeira etapa, um lance de Marino Hinestroza chamou atenção dos torcedores ao perder um gol sozinho.

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Quando o cronometro marcava 39 minutos do primeiro tempo, Tchê Tchê recebeu toque de David na meia-lua e tentou o passe, a bola desvia e chega para Marino, livre dentro da área. O colombiano finalizou de primeira, cara a cara com Olveira e manda para fora.

Nas redes sociais, torcedores reclamaram do jogador, afirmando que não se ajuda ao perder lances como esse, que podem decidir a partida.

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Veja a repercussão:

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Marino Hinestroza perdeu um gol durante a partida da Copa Sul-Americana. (Foto: JOSE BOGADO / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

OLIMPIA-PAR X VASCO

5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);

🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).

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