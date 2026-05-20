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Gol perdido em Olimpia x Vasco irrita torcedores: 'Não se ajuda'

Equipes estão empatando pela quinta rodada da Sul-Americana

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 20/05/2026
20:40
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Jogadores do Olimpia e Vasco disputando a bola durante a partida válida pela Sul-Americana
imagem cameraJogadores do Olimpia e Vasco disputando a bola durante a partida válida pela Sul-Americana (Foto: JOSE BOGADO / AFP)
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Olimpia e Vasco estão empatando em 1 a 1, nesta quarta-feira (20), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. No fim da primeira etapa, um lance de Marino Hinestroza chamou atenção dos torcedores ao perder um gol sozinho.

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➡️ Vasco encara sequência decisiva antes da pausa para a Copa do Mundo

Quando o cronometro marcava 39 minutos do primeiro tempo, Tchê Tchê recebeu toque de David na meia-lua e tentou o passe, a bola desvia e chega para Marino, livre dentro da área. O colombiano finalizou de primeira, cara a cara com Olveira e manda para fora.

Nas redes sociais, torcedores reclamaram do jogador, afirmando que não se ajuda ao perder lances como esse, que podem decidir a partida.

➡️Veja gols em Olimpia x Vasco: Carlos Cuesta marca e Matteo Gamarra empata

Veja a repercussão:

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Marino Hinestroza perdeu um gol durante a partida da Copa Sul-Americana. (Foto: JOSE BOGADO / AFP)
Marino Hinestroza perdeu um gol durante a partida da Copa Sul-Americana. (Foto: JOSE BOGADO / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

OLIMPIA-PAR X VASCO
5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);
🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).

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