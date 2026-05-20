Convocação da Seleção Brasileira garante sucesso de audiência de SBT e N Sports

A transmissão ao vivo da lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 registrou grandes índices de audiência nas plataformas digitais. O consórcio formado pela N Sports e pelo SBT alcançou um pico de 468 mil usuários simultâneos no YouTube durante o evento organizado pela CBF no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O resultado posicionou a parceria das empresas na terceira colocação entre as maiores audiências da plataforma de vídeos na cobertura da divulgação da lista de Carlo Ancelotti.

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No streaming, a N Sports acumulou 332 mil conexões simultâneas (quarta posição geral no ranking), enquanto os canais digitais do SBT (SBT Sports e principal) somaram 136 mil acessos. No total, a transmissão em conjunto contabilizou cerca de 2 milhões de visualizações na plataforma.

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A operação do consórcio, que detém os direitos de transmissão de 32 partidas do torneio mundial, mobilizou uma equipe formada por nomes como Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Naves e Mauro Beting, que estiveram em estúdio de São Paulo. Além dos repórteres Gabi Martins e Flávio Winicki, que estiveram presencialmente no evento. Um dos principais momentos da transmissão, que contou com cobertura pré e pós-cerimônia de convocação, foi a narração de Galvão Bueno, criada com Inteligência Artificial, gritando "É Hexa, é Hexa!".

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Carlo Ancelotti durante o anúncio dos convocados para a Copa do Mundo ( Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Números do SBT na TV aberta durante a convocação da Seleção Brasileira

Na TV aberta, a transmissão da convocação pelo SBT obteve uma média de 2,9% de rating (audiência domiciliar), ocupando o terceiro lugar entre as emissoras abertas que cobriram o evento. A emissora também manteve a terceira colocação em share, registrando 5,4% de participação sobre o total de televisores ligados durante a faixa horária.

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André Barros, CEO da N Sports, destacou o sucesso da parceria com o SBT durante a convocação da Seleção Brasileira e a importância de contar com nomes como Galvão Bueno para o projeto da Copa do Mundo.

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— Os números mostram que o nosso projeto 'A Copa que o Brasil quer ver' foi bem desenhado para entregar a emoção que o torcedor procura, independentemente da plataforma. Sob a liderança de Galvão Bueno, nossos mais de 300 profissionais estão empenhados em fazer uma cobertura histórica nesta jornada da Copa do Mundo. A convocação final é um momento em que o país e o mundo param para assistir — disse André.

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