CazéTV x GeTV: Veja quem teve maior audiência durante Cruz Azul x Flamengo

Pela primeira vez na história, os canais esportivos GeTV e CazéTV transmitiram uma partida de futebol simultaneamente. Durante a vitória do Flamengo contra o Cruz Azul, no Derby das Américas, o projeto digital da Globo superou a concorrente em número de audiência e registrou uma diferença de 1,3 milhão de telespectadores, já na reta final da partida.

Durante o pré-jogo, a CazéTV liderou a disputa e abriu uma certa vantagem em relação à concorrente. Com a presença de Adriano Imperador na bancada, mais de 683 mil telespectadores acompanharam a transmissão na plataforma. No mesmo período, a GeTV registrou um pico de 443 mil torcedores simultâneos.

Com a bola rolando, o cenário se tornou favorável à GeTV, que abriu uma ampla vantagem sobre o projeto digital do influenciador Casimiro Miguel. Durante o primeiro gol rubro-negro, aos 14 minutos da primeira etapa, cerca de 1,5 milhão de torcedores acompanhavam a partida pela plataforma, enquanto a CazéTV registrava 1,1 milhão.

A transmissão da GeTV no Youtube estava sendo patrocinada pela Globo. Com isso, os números de audiência não pararam de subir até o final da partida. No momento do gol de empate do Cruz Azul, a diferença já era superior a 800 mil telespectadores, em relação à CazéTV.

Já na segunda etapa, o projeto digital da Globo chegou aos 2 milhões de telespectadores, enquanto a CazéTV se manteve na casa de 1,1 milhão. No apito final, a GeTV registrou a maior disparidade em relação à concorrente e teve um pico de 2,4 milhões de torcedores simultâneos, gerando uma diferença de 1,3 milhão para o projeto de Casimiro Miguel.

Como foi a vitória do Flamengo contra o Cruz Azul?

Texto por: Lucas Bayer

O jogo começou agitado em Doha. O primeiro lance de perigo foi para o Cruz Azul, aos 12 minutos, com Rotondi. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em erro de Piovi na saída de bola, Arrascaeta aproveitou a bobeada adversária, driblou o goleiro Gudiño e estufou a rede. Marcando com a linha alta, o time mexicano dificultou a vida da equipe de Filipe Luís. A partir daí, cresceu na partida.

Aos 41' o Cruz Azul balançou a rede com Fernández, de cabeça. O assistente, no entanto, levantou a bandeira. O gol de empate saiu dos minutos depois, também em uma atrapalhada da defesa (Pulgar, Varela e Carrascal), dessa vez a do Flamengo. Na entrada da área, Sánchez acertou um lindo chute, sem chance para Rossi.

Se não fosse o vacilo do sistema defensivo rubro-negro, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo na frente no marcador. É verdade que, a partir a segunda metade da etapa inicial, o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento. Alguns jogadores, como Carrascal e Samuel Lino, estiveram apagados em campo. Pulgar não foi bem.

O técnico Filipe Luís optou pela entrada de Gonzalo Plata no lugar de Samuel Lino, buscando dar um dinamismo maior pelo lado esquerdo do campo. E surtiu efeito. A primeira grande jogada trabalhada foi aos 13 minutos, quando Bruno Henrique entrou livre na área, mas não aproveitou. O Flamengo teve uma postura melhor em comparação com o primeiro tempo, empurrando o time adversário para o campo de defesa.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Plata recebeu passe de Varela e, de fora da área, chutou colocado. A bola raspou a trave do gol mexicano. O tento saiu no lance seguinte! Em grande enfiada de bola de Cebolinha, Arrascaeta tentou tocar para Bruno Henrique, mas a defesa adversária tirou. A bola voltou para o uruguaio, que chutou no gol. A defesa do Cruz Azul tentou tirar a bola em cima da linha, mas o árbitro Glenn Nyberg confirmou o gol pelo relógio eletrônico.

Luiz Araújo, que entrou no decorrer da partida, ficou em grande chance de ampliar o placar após passe de Cebolinha (mais um). O atacante rubro-negro parou no goleiro adversário. Até o término da partida, o Fla teve oportunidades para marcar o terceiro gol, mas não conseguiu.

