Luis Roberto reprova atitude de jogador em Flamengo x Cruz Azul: 'Fez sim'

O Flamengo está enfrentando o Cruz Azul, na tarde desta quarta-feira (10), em jogo que vale a vaga na semifinal da Copa Intercontinental. O narrador Luis Roberto reprovou a atitude de um jogador durante o confronto.

Até aqui, o jogo entre Flamengo e Cruz Azul está empatado em 1 a 1. Na transmissão da Globo, o narrador Luis Roberto reprovou a atitude de um jogador mexicano, que deu entrada dura em Arrascaeta, craque do Rubro-Negro.

- O Erik Lira é uma espécie de capitão sem braçadeira. Aquele cara que chega, se impõe. Olha aí a cara dele, dizendo que não fez nada. Fez sim. Como não fez? Deu um rapa no Arrascaeta - apontou Luis Roberto em Flamengo x Cruz Azul.

Rubro-Negro enfrentando o Cruz Azul pelo Mundial nesta quarta-feira (10) (Foto: Adriano Fontes/CRF)

Escalação do Flamengo para enfrentar o Cruz Azul

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), pelo Mundial. O confronto, válido pelo Derby das Américas, será no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília). A equipe rubro-negra conta com a entrada de Léo Ortiz no lugar de Danilo. A boa notícia está no banco: Pedro de volta.

O Flamengo entra em campo para o duelo decisivo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Diferentemente dos últimos jogos, Filipe Luís terá Pedro à disposição. O camisa 9, que viajou com a delegação do Flamengo para o Catar, se recuperou de lesão na coxa esquerda e começa no banco.