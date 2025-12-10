Desempenho de jogador do Flamengo no Mundial divide web: 'Me desculpem'

O Flamengo avançou no Mundial depois de vencer o Cruz Azul por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), no estádio Ahmad bin Ali, no Catar. Mesmo com a vitória, a atuação de um jogador do Rubro-Negro dividiu opiniões nas redes sociais.

Logo no intervalo, Gonzalo Plata entrou na vaga de Samuel Lino, que foi titular na estreia do Flamengo no Mundial. O equatoriano jogou todo o segundo tempo, chutou uma bola com muito perigo e teve um desarme.

Nas redes sociais, a atuação de Plata na vitória do Flamengo no Mundial dividiu muitas opiniões. Muitos rubro-negros criticaram o jogador, mas outros aprovaram o jogo do equatoriano. Veja os comentários abaixo:

Como foi a estreia do Flamengo no Mundial

A estreia do Flamengo no Mundial começou agitada em Doha. O primeiro lance de perigo foi para o Cruz Azul, aos 12 minutos, com Rotondi. Mas quem abriu o placar foi o Flamengo. Em erro de Piovi na saída de bola, Arrascaeta aproveitou a bobeada adversária, driblou o goleiro Gudiño e estufou a rede. Marcando com a linha alta, o time mexicano dificultou a vida da equipe de Filipe Luís. A partir daí, cresceu na partida.

Aos 41' o Cruz Azul balançou a rede do Flamengo com Fernández, de cabeça. O assistente, no entanto, levantou a bandeira. O gol de empate saiu dos minutos depois, também em uma atrapalhada da defesa (Pulgar, Varela e Carrascal), dessa vez a do Flamengo. Na entrada da área, Sánchez acertou um lindo chute, sem chance para Rossi. Emoção no jogo do Flamengo no Mundial.

Se não fosse o vacilo do sistema defensivo rubro-negro, o Flamengo poderia ter ido ao intervalo na frente no marcador. É verdade que, a partir a segunda metade da etapa inicial, o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento. Alguns jogadores, como Carrascal e Samuel Lino, estiveram apagados em campo. Pulgar não foi bem em Flamengo x Cruz Azul.

O técnico Filipe Luís optou pela entrada de Gonzalo Plata no lugar de Samuel Lino, buscando dar um dinamismo maior pelo lado esquerdo do campo. E surtiu efeito. A primeira grande jogada trabalhada foi aos 13 minutos, quando Bruno Henrique entrou livre na área, mas não aproveitou. O Flamengo teve uma postura melhor contra o Cruz Azul em comparação com o primeiro tempo, empurrando o time adversário para o campo de defesa. Bom início do Flamengo no Mundial.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Plata recebeu passe de Varela e, de fora da área, chutou colocado. A bola raspou a trave do gol mexicano. O tento saiu no lance seguinte! Em grande enfiada de bola de Cebolinha, Arrascaeta buscou tocar para Bruno Henrique, mas a defesa adversária tirou. A bola voltou para o uruguaio, que chutou no gol. A defesa do Cruz Azul tentou tirar a bola em cima da linha, mas o árbitro Glenn Nyberg confirmou o gol pelo relógio eletrônico. Segundo gol do Flamengo no Mundial.

Luiz Araújo, que entrou no decorrer da partida, ficou em grande chance de ampliar o placar após passe de Cebolinha (mais um). O atacante rubro-negro parou no goleiro adversário. Até o término da partida, o Fla teve oportunidades para marcar o terceiro gol, mas não conseguiu. Fim de papo em Flamengo x Cruz Azul pelo Mundial.