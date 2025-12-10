Ao vivo na CazéTV, Adriano Imperador falava qual era a chave para que o Flamengo abrisse o placar diante do Cruz Azul, justamente quando o uruguaio De Arrascaeta aproveitou a saída errada de Gonzalo Piovi e abriu o marcador para o Mengão. Confira o momento;

Adriano prevê gol de Arrascaeta ao vivo

- Se o Flamengo continuar fazendo essa pressão na entrada da área do Cruz Azul... Eu falei! - previu Adriano.

- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! - narrou Luis Felipe Freitas.

- Eu falei! Eu falei! Eu acabei de falar! Falei que eles iam entregar! - comemorou Adriano.

- O Adriano além de Imperador, também é profeta! Na hora que o Adriano falou, veio a lambança do Cruz Azul - brincou Casimiro.

Caso a partida termine empatada, o jogo vai para a prorrogação. Se o empate permanecer, Cruz Azul e Flamengo decidem a vaga nos pênaltis.

Quem vencer o "Derby das Américas", enfrenta o Pyramids, do Egito, pela Copa Challenger, que equivale à semifinal do torneio. Quem avançar, enfrenta o PSG na grande final da Copa Intercontinental.

Arrascaeta comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Cruz Azul, pelo Mundial (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo x Cruz Azul - Intercontinental

Apesar de ser um jogo da segunda fase do torneio, o vencedor do "Derby das Américas", partida entre o campeão da Libertadores (Flamengo) e o campeão da CONCACAF (Cruz Azul), receberá um troféu e medalhas.

O Cruz Azul garantiu vaga na Copa Intercontinental após vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2025, goleando o Whitecaps por 5x0. O time vem de uma eliminação para o Tigre pelo Torneio Apertura do Campeonato Mexicano, e busca se reabilitar contra o Flamengo no Mundial.

O Flamengo garantiu a vaga após vencer o Palmeiras, por 1x0, na grande final da Libertadores. Este foi o segundo grande título do Mengão no ano, que também faturou o Campeonato Brasileiro dias depois. Nas últimas 15 partidas, o time comandado por Filipe Luís foi derrotado em apenas duas oportunidades, e chega bastante motivado para a disputa do Intercontinental.