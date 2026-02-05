Casimiro e Malu Borges comandam live de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno
Transmissão será uma 'superlive'
A abertura das Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 acontece nesta sexta-feira (6), às 16h (de Brasília), e terá transmissão da Cazé Tv. Com Casimiro Miguel, Malu Borges, Luisinho e muitos outros na transmissão, este será o evento de abertura da 25° edição do torneio.
A ideia é fazer uma "superlive", que unirá a informação e o entretenimento. Diretamente do país sede da competição, a Itália, Fernanda Gentil e Pedro Scooby estarão no tapete vermelho, enquanto Diogo Defante estará nos arredores do SanSiro, onde acontecerá o evento.
Além dos nomes já mencionados, Bruna Dealtry entra ao vivo de Cortina, Luiza Romar de Livigno e Matheus Negri de Bormio.
O que esperar da abertura?
Apesar de os Jogos Olímpicos carregarem o nome de duas das principais sedes, as provas do evento se espalharão por sete cidades italianas. Além de Milão e Cortina D'Ampezzo, as competições também acontecerão em Anterselva, Tesero, Verona, Livigno e Bormio. Assim, nada mais justo que a cerimônia de abertura também passe por lugares diferentes.
O palco principal do evento será o estádio San Siro, mas também haverá cerimônias simultâneas e desfiles de atletas em Predazzo, Livigno e Cortina d'Ampezzo, que terá sua própria pira. As chamas serão acesas ao mesmo tempo em Milão e Cortina, nesta sexta-feira (6). O design das piras olímpicas foi inspirado pelo ícone italiano Leonardo da Vinci.
Rebeca Andrade como porta bandeira
Brasileira com o maior número de medalhas olímpicas na história, a ginasta Rebeca Andrade foi escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para conduzir a bandeira olímpica na cerimônia de abertura. De acordo com a entidade, os porta-bandeiras escolhidos para Milão-Cortina 2026 são exemplos de valores como engajamento cívico, resiliência, inclusão e responsabilidade global.
Rebeca acompanhará um seleto grupo de personalidades que conduzirão a bandeira olímpica em Milão, ao lado de outros nomes do esporte, como o queniano Eliud Kipchoge, pentacampeão olímpico em provas de longa distância no atletismo, Cindy Ngamba, primeira atleta da Equipe Olímpica de Refugiados a conquistar uma medalha olímpica; e Pita Taufatofua, de Tonga, atleta pioneiro e humanitário.
Estrelas da música
Para completar o evento no San Siro com um toque extra de glamour, a cerimônia de abertura dos Jogos de Milão-Cortina contará com apresentações de grandes estrelas da música. Estão confirmadas as participações da cantora Mariah Carey, vencedora de cinco prêmios Grammy, e de dois ícones italianos da música: a vencedora do Globo de Ouro Laura Pausini, e o tenor Andrea Bocelli.
