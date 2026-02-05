Casimiro e Malu Borges comandam live de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno

A abertura das Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 acontece nesta sexta-feira (6), às 16h (de Brasília), e terá transmissão da Cazé Tv. Com Casimiro Miguel, Malu Borges, Luisinho e muitos outros na transmissão, este será o evento de abertura da 25° edição do torneio.

A ideia é fazer uma "superlive", que unirá a informação e o entretenimento. Diretamente do país sede da competição, a Itália, Fernanda Gentil e Pedro Scooby estarão no tapete vermelho, enquanto Diogo Defante estará nos arredores do SanSiro, onde acontecerá o evento.

Além dos nomes já mencionados, Bruna Dealtry entra ao vivo de Cortina, Luiza Romar de Livigno e Matheus Negri de Bormio.

Olimpíadas de Inverno 2026 acontecerá em Milão-Cortina (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

O que esperar da abertura?

Texto de Beatriz Pinheiro

Apesar de os Jogos Olímpicos carregarem o nome de duas das principais sedes, as provas do evento se espalharão por sete cidades italianas. Além de Milão e Cortina D'Ampezzo, as competições também acontecerão em Anterselva, Tesero, Verona, Livigno e Bormio. Assim, nada mais justo que a cerimônia de abertura também passe por lugares diferentes.

O palco principal do evento será o estádio San Siro, mas também haverá cerimônias simultâneas e desfiles de atletas em Predazzo, Livigno e Cortina d'Ampezzo, que terá sua própria pira. As chamas serão acesas ao mesmo tempo em Milão e Cortina, nesta sexta-feira (6). O design das piras olímpicas foi inspirado pelo ícone italiano Leonardo da Vinci.

Rebeca Andrade como porta bandeira

Brasileira com o maior número de medalhas olímpicas na história, a ginasta Rebeca Andrade foi escolhida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para conduzir a bandeira olímpica na cerimônia de abertura. De acordo com a entidade, os porta-bandeiras escolhidos para Milão-Cortina 2026 são exemplos de valores como engajamento cívico, resiliência, inclusão e responsabilidade global.

Rebeca acompanhará um seleto grupo de personalidades que conduzirão a bandeira olímpica em Milão, ao lado de outros nomes do esporte, como o queniano Eliud Kipchoge, pentacampeão olímpico em provas de longa distância no atletismo, Cindy Ngamba, primeira atleta da Equipe Olímpica de Refugiados a conquistar uma medalha olímpica; e Pita Taufatofua, de Tonga, atleta pioneiro e humanitário.

Estrelas da música

Para completar o evento no San Siro com um toque extra de glamour, a cerimônia de abertura dos Jogos de Milão-Cortina contará com apresentações de grandes estrelas da música. Estão confirmadas as participações da cantora Mariah Carey, vencedora de cinco prêmios Grammy, e de dois ícones italianos da música: a vencedora do Globo de Ouro Laura Pausini, e o tenor Andrea Bocelli.