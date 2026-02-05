Torcedores do Botafogo reagem a fala de Cuiabano no Vasco: 'É nítido'

A rivalidade entre Botafogo e Vasco ganhou um ingrediente especial nos últimos dias: Cuiabano, que fez história no Glorioso, vai vestir a camisa do Gigante da Colina em 2026. Ao chegar no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (5), o lateral deu uma entrevista que movimentou torcedores do Alvinegro nas redes sociais.

Ao desembarcar em solo carioca mais uma vez, Cuiabano respondeu a um repórter que perguntou o motivo do lateral ter escolhido jogar no Vasco mesmo com outras propostas. O ex-Botafogo respondeu com sinceridade:

- Para mim não chegou nada oficial. Oficial mesmo só o Vasco e é isso - respondeu Cuiabano.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Glorioso reagiram à declaração de Cuiabano. Veja os comentários alvinegros abaixo:

Cuiabano, ex-Botafogo, é o quinto reforço do Vasco na temporada (Foto: Reprodução/Vasco)

Veja reação dos torcedores alvinegros

Negociação do Vasco pelo ex-Botafogo

O Gigante da Colina chegou a um acordo com o Nottingham Forest, da Inglaterra, pela contratação do lateral-esquerdo Cuiabano. O jogador que fez história no Botafogo chega ao Vasco por empréstimo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.

Como antecipado pelo Lance!, as negociações avançaram de forma positiva nos últimos dias até o desfecho entre as partes. Cuiabano pertence ao Nottingham Forest desde setembro de 2025, quando foi vendido pelo Glorioso após a conquista da Libertadores de 2024. Sem espaço no elenco inglês, o lateral viu com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro. Antes de acertar com o Vasco, o Botafogo chegou a surgir como possibilidade, mas a atual situação financeira do clube afastou um possível acordo.

A chegada do jogador atende a uma demanda do Vasco para o setor. O clube vive um momento de indefinição na lateral esquerda após a venda de Leandrinho ao Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, Lucas Piton, titular da posição, tem recebido sondagens do exterior e apresentou oscilações no início da temporada.

