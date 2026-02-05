Jornalista faz alerta ao Palmeiras: 'Não vai enfrentar o Vitória toda rodada'
Comentarista cobrou movimentações do clube na janela de transferência
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras goleou o Vitória por 5 a 1, na última quarta-feira (4), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o jornalista Vitor Canedo mandou um recado para a diretoria alviverde, que a contratação do meia Jhon Arias, do Wolverhampton.
Abel Ferreira vira assunto após goleada do Palmeiras: ‘Será o único’
Fora de Campo
Ana Vitória revela ansiedade para final entre Palmeiras e Corinthians: ‘Muita vontade de jogar’
Futebol Feminino
Atropelo do Palmeiras deve alertar o Vitória enquanto há tempo
Vitória
➡️ Torcedores do Flamengo reagem à decisão de Jhon Arias: 'Ele sabe'
Durante uma participação na transmissão ao vivo do canal de Tiago Leifert, no Youtube, o comentarista afirmou que o clube paulista deveria usar todas as forças para concretizar o negócio com o colombiano. Ao argumentar a favor da transação, Vitor Canedo citou as recentes chegadas de Lucas Paquetá, ao Flamengo, e Gerson, ao Cruzeiro.
— O Jhon Arias saiu do Fluminense como o melhor jogador da América do Sul em 2025. Ele não é 17 milhões de euros pior que o Paquetá. E nem 5 milhões pior que o Gerson. Neste momento da temporada, o Palmeiras já vendeu cinco atletas (Raphael Veiga, Anibal Moreno, Weverton, Micael e Facundo Torres) e trouxe um (Marlon Freitas) — iniciou o jornalista, antes de completar.
— O clube está correndo contra o tempo. Não vai enfrentar o Vitória toda rodada do Brasileirão. Então, o time precisa do Arias. Um jogador que pode fazer a diferença. Ainda mais, considerando que o Allan, tem grandes chances de ser negociado no meio da temporada — concluiu.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
John Arias no Palmeiras?
O Wolverhampton aceitou a proposta do Palmeiras, de 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões), pelo colombian. O clube inglês é o atual lanterna da Premier League, tendo assim, chances remotas de se permanecer na elite para a próxima temporada, o que facilitou a investida do clube paulista.
Vale destacar, que apesar do avanço com os ingleses, o Fluminense possui uma cláusula de preferência de compra em contrato com o Wolves. O Tricolor tem até esta quarta-feira (4) para igualar os valores sinalizados pelo Palmeiras. O curto prazo de resposta reduz as chances dos cariocas atravessarem a negociação, segundo apurou a reportagem do Lance!.
🤑 Aposte em jogos do Palmeiras! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias