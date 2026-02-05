Jornalista faz alerta ao Palmeiras: 'Não vai enfrentar o Vitória toda rodada'

O Palmeiras goleou o Vitória por 5 a 1, na última quarta-feira (4), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o jornalista Vitor Canedo mandou um recado para a diretoria alviverde, que a contratação do meia Jhon Arias, do Wolverhampton.

Durante uma participação na transmissão ao vivo do canal de Tiago Leifert, no Youtube, o comentarista afirmou que o clube paulista deveria usar todas as forças para concretizar o negócio com o colombiano. Ao argumentar a favor da transação, Vitor Canedo citou as recentes chegadas de Lucas Paquetá, ao Flamengo, e Gerson, ao Cruzeiro.

— O Jhon Arias saiu do Fluminense como o melhor jogador da América do Sul em 2025. Ele não é 17 milhões de euros pior que o Paquetá. E nem 5 milhões pior que o Gerson. Neste momento da temporada, o Palmeiras já vendeu cinco atletas (Raphael Veiga, Anibal Moreno, Weverton, Micael e Facundo Torres) e trouxe um (Marlon Freitas) — iniciou o jornalista, antes de completar.

— O clube está correndo contra o tempo. Não vai enfrentar o Vitória toda rodada do Brasileirão. Então, o time precisa do Arias. Um jogador que pode fazer a diferença. Ainda mais, considerando que o Allan, tem grandes chances de ser negociado no meio da temporada — concluiu.

John Arias no Palmeiras?

O Wolverhampton aceitou a proposta do Palmeiras, de 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões), pelo colombian. O clube inglês é o atual lanterna da Premier League, tendo assim, chances remotas de se permanecer na elite para a próxima temporada, o que facilitou a investida do clube paulista.

Vale destacar, que apesar do avanço com os ingleses, o Fluminense possui uma cláusula de preferência de compra em contrato com o Wolves. O Tricolor tem até esta quarta-feira (4) para igualar os valores sinalizados pelo Palmeiras. O curto prazo de resposta reduz as chances dos cariocas atravessarem a negociação, segundo apurou a reportagem do Lance!.

