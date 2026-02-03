A CazéTV vai transmitir os Jogos Olímpicos de Inverno em 2026, levando ao público brasileiro uma cobertura que vai muito além da transmissão das competições. Para transmitir o evento, o canal aposta em uma experiência inédita, que combina esporte, entretenimento e comunidade.

Ao longo de cada dia de Jogos, a CazéTV vai transformar o evento em uma grande jornada vivida junto com o público. A programação começa pela manhã com Fernanda Gentil, que assume o papel de principal host da cobertura, guiando os espectadores pelo que vem por aí, apresentando as modalidades de inverno, explicando regras, destacando grandes histórias e aproximando o público de um universo ainda pouco explorado no Brasil.

A proposta é clara: colocar os atletas brasileiros no centro da narrativa, com presença da equipe da CazéTV em todas as venues onde eles estiverem competindo, acompanhando de perto cada prova, bastidores, emoções e conquistas. O time de talentos da CazéTV dá o tom dessa cobertura. Além de Fernanda Gentil, Pedro Scooby, Diogo Defante, as repórteres Bruna Dealtry e Luiza Romar, se revezam entre transmissões, entradas ao vivo, interações e conteúdos especiais, criando uma atmosfera única.

Ao fim de cada dia, o público da CazéTV é convidado a seguir na resenha com o "Lerigou", programa inédito, diário e ao vivo, apresentado por Gentil, que terá Scooby, Defante e outros convidados em um espaço dedicado a revisitar os principais momentos do dia, comentar resultados, dividir experiências, curiosidades, vivências na neve e histórias de bastidores.

"Nos Jogos Olímpicos de Inverno, nosso ponto de partida foi pensar menos em uma grade de transmissão tradicional e mais em uma experiência contínua com o melhor de tudo que está acontecendo. A ideia é acompanhar os atletas brasileiros de perto, explicar as modalidades, trazer contexto e convidar o público a viver os Jogos junto com a gente, do começo ao fim do dia", explica Gabriela Nicolino, Head de Produto de Esportes Olímpicos da CazéTV.

No dia 6, data da cerimônia de abertura dos Jogos, a CazéTV promove uma super live com Gentil, Scooby e Defante, diretamente do tapete vermelho. O trio comandará a transmissão, garantindo que o público não perca nenhum detalhe da chegada dos atletas, com aquele olhar único, descontraído e cheio de bastidores.

Mais do que uma cobertura esportiva, a CazéTV propõe uma vivência coletiva dos Jogos Olímpicos de Inverno, com objetivo de aproximar a audiência do ambiente mágico da neve e das modalidades de inverno, além de trazer visibilidade para os atletas brasileiros e emocionar com autenticidade e paixão. O canal está disponível em diversas plataformas além do YouTube, incluindo Disney+, SKY+, Prime Video, Samsung TV Plus e TCL Channel.