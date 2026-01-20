Brasil terá estreantes em 'dose dupla' nos Jogos Olímpicos de Inverno

Em sua décima participação nos Jogos Olímpicos de Inverno, o Brasil vai a Milão-Cortina com sua maior delegação da história - e ela vem cheia de novidades. Entre os 14 atletas que representarão o país entre os dias 6 e 22 de fevereiro, sete são estreantes de alguma forma: ou disputam a competição pela primeira vez, ou debutam com as cores verde e amarelo.

Primeira Olimpíada

Modalidade com o maior número de atletas convocados, o esqui concentra a maioria das novidades brasileiras nos Jogos Olímpicos de Inverno. Uma delas, porém, nem é tão novata assim: aos 31 anos, Bruna Moura, do esqui cross country, competirá no evento pela primeira vez após um episódio trágico impedir sua participação na edição de 2022. Na ocasião, a brasileira já havia assegurado sua vaga para os Jogos de Pequim, mas um grave acidente de carro às vésperas da competição a tirou do evento.

No esqui alpino, modalidade mais focada em descidas rápidas, Alice Padilha também se destaca entre os estreantes. Ao garantir a classificação para Milão-Cortina, a jovem carioca quebrou um jejum de 12 anos sem que o Brasil tivesse uma representante feminina na modalidade em Jogos Olímpicos.

Giovanni Ongaro e Christian Oliveira passaram a defender as cores do Brasil recentemente. Filho de mãe brasileira e nascido na Itália, Giovanni competia pelo país natal, mas fez a transferência de nacionalidade em 2024/2025 e disputará as Olimpíadas pela primeira vez. A história é parecida com a de Christian, também filho de mãe brasileira, mas nascido na Noruega, que passou a defender o Brasil na temporada 2025/2025.

Augustinho Teixeira é o novato do snowboard halpipe. O jovem de 20 anos nasceu em Ushuaia, na Argentina, cidade localizada no extremo sul do continente e conhecida como "fim do mundo". Em fevereiro de 2025, foi campeão da Copa Europeia, se tornando o primeiro brasileiro a conquistar um título internacional na modalidade.

(Re)estreia

Dois reforços recentes farão uma reestreia em Jogos Olímpicos de Inverno, competindo pela primeira vez com as cores do Brasil. Principal esperança de medalha, o esquiador Lucas Pinheiro representou a Noruega, seu país natal, nos Jogos de Pequim 2022. Na ocasião, acabou não completando nenhuma de suas descidas.

Filho de mãe brasileira, Lucas conseguiu a transferência de nacionalidade em 2024, passando a representar o país. Desde então, ele somou nove medalhas em etapas da Copa do Mundo de Esqui Alpino, incluindo o título inédito em Levi, na Finlândia, em novembro do ano passado.

No snowboard halpipe, Pat Burgener representará o Brasil, país natal de sua mãe, pela primeira vez. Antes disso, representou a Suíça, país onde nasceu, em duas edições de Jogos Olímpicos de Inverno. Em Pyongyang, 2018, conquistou um quinto lugar. Na edição seguinte, em Pequim 2022, foi o 11º colocado. No início deste ano, reta final para a corrida olímpica, Pat foi medalhista de bronze na etapa de Calgary, Canadá, da Copa do Mundo.

