O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou que a marca italiana Moncler será parceira oficial do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, no ano que vem. O acordo, divulgado nesta segunda-feira, prevê que a grife assine os uniformes da delegação brasileira nas cerimônias de abertura e encerramento da competição. A disputa será em fevereiro.

A colaboração inclui a empresa como patrocinadora técnica da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN). Neste caso, a companhia fornecerá os trajes de treino e competição da equipe brasileira de esqui alpino. Atleta da modalidade, Lucas Braathen já era patrocinado individualmente pela marca, e celebrou o acordo com a entidade.

- Houve uma conexão autêntica baseada em valores compartilhados: liberdade, criatividade, busca pela excelência e a crença de que nossas diferenças são nossas maiores forças. Nos últimos dois anos, essa conexão cresceu e se tornou uma colaboração sólida e honesta que vai muito além da performance - afirmou Lucas, que é uma das esperanças do COB nos Jogos.

Mais declarações

Vale destacar que a parceria recém-celebrada é específica. A fornecedora de material esportivo da delegação brasileira na competição será a Adidas. O diretor geral do COB, Emanuel Rêgo, se disse orgulhoso com a parceria.

- Esta parceria amplia a presença e o reconhecimento da marca do Comitê Olímpico do Brasil no cenário esportivo global. Tenho certeza de que será um momento inesquecível para nossos atletas desfilarem em uma das capitais mundiais da moda vestindo peças que combinam performance, design e estilo - afirmou, antes de o presidente e CEO da Moncler, Remo Ruffini, se manifestar.

- Retornar aos Jogos de Inverno significa muito para a Moncler, não apenas como uma celebração de nossa herança e de onde viemos, mas também como uma confirmação do que representamos como marca, continuando a expandir os limites da alta performance e do alto estilo, agora no maior palco mundial dos esportes de inverno.