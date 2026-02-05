Presença inusitada: Snoop Dogg será técnico honorário dos EUA nas Olimpíadas de Inverno

O Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC) anunciou um nome um tanto quanto surpreendente para reforçar sua delegação nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026: o rapper Snoop Dogg. A nomeação confere ao artista o cargo inédito de técnico honorário da equipe americana.

Esta será a primeira vez que a equipe olímpica dos Estados Unidos contará com um profissional em tal posição honorária. A escolha do USOPC se deu após a notável participação do rapper nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando atuou como fervoroso apoiador da delegação.

Snoop Dogg carregando a tocha olímpica em Gallarate, antes dos Jogos de Milão-Cortina 2026 (Foto: Handout/Milano Cortina 2026 Olympic Committee/AFP)

Agente do entretenimento

A missão principal de Snoop Dogg será elevar o astral e motivar os atletas americanos nas diversas modalidades de inverno. Ele permanecerá na função durante todo o período das competições, que se estendem até 22 de fevereiro, trabalhando em conjunto com a equipe técnica e os demais profissionais de suporte dos competidores.

— Os atletas da equipe dos EUA são as verdadeiras estrelas. Estou aqui apenas para torcer, elevar e talvez compartilhar um pouco de sabedoria lateralmente. Este time representa o melhor do que o esporte pode ser: talento, coração e garra. Se eu conseguir trazer um pouco mais de amor e motivação para isso, será uma vitória para mim.

Mantendo o espírito de Paris, o artista também preparou uma edição limitada de pins para distribuir durante o evento.

As Olimpíadas de 2026 serão realizadas nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo. A cerimônia de abertura está marcada para às 16h (horário de Brasília) desta sexta-feira (6) e terá transmissão do Sportv2, da Getv (streaming) e CazéTV (streaming).

