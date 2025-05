Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (26), sua primeira lista de convocados para os próximos compromissos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Durante o programa 'Galvão e Amigos', na Band, o ex-jogador Walter Casagrande comentou sobre o fato de Neymar não ter sido chamado pelo italiano. De acordo com o comentarista, o treinador não precisa dar justificativas ao camisa 10 do Santos.

- Eu acho que o treinador quando vai fazer uma convocação, ele não precisa dar justificativa pra nenhum jogador. Nem porque vai convocar e nem porque não vai convocar. Foi uma escolha pessoal dele, ou um conselho ali de que já trabalha aqui no Brasil, ele chegou agora, está se habituando. Primeira vez que ele está no Rio de Janeiro, sentado ali com a imprensa toda, o mundo todo passando isso. Então eu acho o seguinte, concordo com o que o Galvão falou em relação a Neymar. Quem tem que se convocar é o Neymar, não é o treinador que tem que ligar e falar que se está bem ou não. Se ele estiver bem, vai ser chamado como todos os outros jogadores que estiverem bem - disse Casagrande.

Retorno de Neymar após lesão

Desde que retornou ao Santos no início do ano, Neymar vem enfrentando problemas físicos e tem tido dificuldades para entrar em campo. Foram três lesões musculares em menos de seis meses e apenas 11 partidas disputadas no período. O camisa 12 atuou por cerca de 60 minutos nos dois últimos compromissos do Peixe, contra o CRB, pela Copa do Brasil, e diante do Vitória, pelo Brasileirão. Ainda assim, ficou fora da lista dos 25 convocados do técnico Carlo Ancelotti.

Após a convocação, Carlo Ancelotti respondeu diversas perguntas de jornalistas que estavam presentes no hotel Gran Hyatt, no Rio de Janeiro. Uma delas foi sobre o fato de não ter incluído Neymar entre os 23 jogadores convocados.

- Como eu disse, nesta convocação eu tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem eu Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Logicamente, infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção, como Neymar, que passou por uma seleção. O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele. É a seleção nacional. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar para se preparar bem para o Mundial. Eu falei com ele nesta manhã para explicar a ele isso e ele está totalmente de acordo. Nós assim continuamos”

Próximos desafios da Seleção Brasileira

Agora devidamente convocada, a Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no próximo dia 5 de junho, diante do Equador, em Gauyaquil, às 20h (de Brasília). Já no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Paraguai, às 21h45 (de Brasília). Vale destacar que a Amarelinha ainda não está matematicamente classificada para o mundial do próximo ano e precisa vencer para não se complicar nas duas últimas rodadas.

