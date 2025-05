Desde o fim de 2024, Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, e a modelo Maiara Porto mantêm um relacionamento que, embora longe dos holofotes, já é assunto conhecido entre amigos próximos. O casal marcou presença, sem fazer alarde, no casamento de Wesley, companheiro de time do equatoriano. Embora não tenham posado juntos, ambos aparecem em um vídeo oficial do evento publicado por Amanda Martins, esposa de Wesley, no momento em que Gerson e sua companheira entram como padrinhos.

Maiara sempre foi rubro-negra, mas agora tem motivo extra pra frequentar o Maracanã: o suposto namorado. A influenciadora e atriz de 23 anos virou presença constante nas arquibancadas para ver de perto a equipe comandada por Filipe Luís em campo. Machucado, o atacante não entra em campo desde o dia 5 de maio, no confronto contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil.

De acordo com o jornal 'Extra', o relacionamento já avançou degraus importantes: Maiara conheceu a sogra e até começou a segui-la no Instagram. Do outro lado, Plata também foi apresentado aos pais da influencer, e ganhou o selo de aprovação — a mãe de Maiara agora acompanha o atacante equatoriano nas redes.

Casal ao fundo durante casamento de Wesley (Foto: Reprodução)

A modelo passou a integrar o grupo de parceiras dos atletas recém-chegados ao Flamengo, informalmente conhecido entre elas como o "sub-time das Flaesposas". A influenciadora agora participa das aulas de beach tênis ao lado de Maitê Losardo, esposa do zagueiro Léo Ortiz, que atua como uma espécie de referência entre as novas integrantes do grupo.

As atividades esportivas também reúnem nomes de fora do Flamengo. Dividem a quadra com elas Ainee, esposa de Philippe Coutinho, e Amanda Hansen, casada com o volante Jair — ambos jogadores do Vasco.

Gonzalo Plata no Flamengo

Gonzalo Plata, atacante equatoriano de 24 anos, vem se destacando no Flamengo desde sua chegada em agosto de 2024. Em 2025, ele participou de 9 partidas, marcando 1 gol e ajudando com 3 assistências. Antes de atuar pelo Flamengo, Plata teve passagens por clubes como Independiente del Valle (Equador), Sporting (Portugal), Real Valladolid (Espanha) e Al-Sadd (Catar). Sua experiência internacional e desempenho consistente reforçam sua importância no elenco rubro-negro.