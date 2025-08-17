Galvão Bueno e Nadine Bastos discordam sobre polêmica em Botafogo x Palmeiras

O narrador Galvão Bueno e a especialista de arbitragem Nadine Bastos tiveram visões diferentes sobre suposto pênalti para o Botafogo diante do Palmeiras durante a transmissão do "Prime Video". Quando o replay de possível toque de Giay em Joaquín Correa foi exibido, o locutor ficou surpreso e chamou a opinião da companheira, que não entendeu como lance de penalidade máxima.

- Teve um contato, mas para mim nada há a marcar. Ele perde o domínio da bola e depois acaba caindo. Nada a marcar - falou a comentarista de arbitragem.

Na sequência, porém, Galvão Bueno reforçou que continuava com a impressão de pênalti.

- Eu fiquei com a sensação de chute na panturrilha do jogador - afirmou.

Botafogo é derrotado pelo Palmeiras em casa

Com time misto, o Botafogo foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ). O gol foi marcado por Felipe Anderson no fim da primeira etapa. Com a vitória, o Verdão chega a sete partidas sem perder pelo Brasileirão, a última vez foi em junho, para o Cruzeiro. O time comandado por Abel Ferreira é o vice-líder, com 39 pontos. O Alvinegro é o quinto colocado, com 29 pontos.

Felipe Anderson, do Palmeiras, comemora gol da vitória contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Davide Ancelotti poupou parte dos titulares de olho no jogo de volta da Libertadores. Na quinta-feira (21), a equipe enfrenta a LDU, às 19h (de Brasília), em Quito, no Equador. Na ida, 1 a 0 para o Botafogo no Nilton Santos. O Palmeiras também joga pela competição continental, mas não precisou se preocupar em poupar, já que aplicou placar elástico no confronto anterior com o Universitário. Com 4 a 0 favorável no placar agregado, o Verdão recebe o time peruano no Allianz Parque, em São Paulo, também na quinta, porém às 21h30.