menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Alvo do Palmeiras, Carlos Miguel atuou só duas vezes em um ano; veja números

Goleiro acumula poucos minutos em campo nos últimos meses

Carlos Miguel disputou apenas três jogos pelo clube inglês (Foto: Reprodução)
imagem cameraCarlos Miguel disputou apenas três jogos pelo clube inglês (Foto: Reprodução)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 11/08/2025
17:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras segue em negociações para contratar o goleiro Carlos Miguel, atualmente no Nottingham Forest. A diretoria alviverde mantém otimismo quanto ao acerto e espera um desfecho nos próximos dias. Dentro de campo, porém, o arqueiro de 26 anos teve poucas oportunidades de atuar.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Desde a saída do Corinthians, Carlos Miguel atuou apenas três vezes, sendo duas delas nos últimos 12 meses. Seu jogo mais recente ocorreu em 11 de fevereiro de 2025, contra o Exeter City, no empate por 2 a 2.

Na estreia pelo clube inglês, o goleiro foi alvo de críticas pela falha no gol de Willock. Após o episódio, o goleiro Matz Sels assumiu a titularidade e não deixou mais espaços. 

continua após a publicidade

Carlos Miguel pelo Nottingham Forest:

  1. 3 jogos (3 titular)
  2. 3 gols sofridos
  3. 1 jogo sem sofrer gol
  4. 4.7 defesas por jogo (2.3 em chutes na área)
  5. 1 pênalti defendido
  6. 82% bolas defendidas
  7. 39% acerto no passe longo
  8. Nota Sofascore 7.43
BRASILEIRO A 2024, CORINTHIANS x FLUMINENSE - Corinthians Carlos Miguel
Carlos Miguel passou pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Passagem pelo Corinthians

Carlos Miguel chegou ao Corinthians em 2021, mas só recebeu oportunidades no time principal no ano seguinte. Ele assumiu a titularidade enquanto Cássio, um dos maiores ídolos da história alvinegra, ainda estava no clube. 

A saída do veterano para o Cruzeiro abriu espaço para o goleiro assumir a titularidade. No entanto, Carlos Miguel aceitou uma proposta do Nottingham Forest logo em seguida. O time europeu pagou a multa rescisória prevista em contrato firmado na gestão anterior, que previa para 2024, último ano de vínculo, o valor de 4 milhões de euros, cerca de R$ 23,7 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Pelo Corinthians, Carlos Miguel disputou 25 partidas, sendo 23 como titular, e sofreu apenas 15 gols. O goleiro manteve a meta intacta em 14 jogos, com média de 3,8 defesas por partida, sendo 2,2 em finalizações dentro da área. Defendeu um pênalti, registrou 87% de aproveitamento nas defesas e teve 44% de acerto nos passes longos. Com esses números, alcançou nota média de 7,51 no Sofascore.

Nascido no Rio de Janeiro, Carlos Miguel acumula passagens por Boa Esporte, Santa Cruz e Internacional.

Carlos Miguel pelo Corinthians:

  1. 25 jogos (23 titular)
  2. 15 gols sofridos
  3. 14 jogos sem sofrer gols
  4. 3.8 defesas por jogo (2.2 em chutes na área)
  5. 1 pênalti defendido
  6. 87% bolas defendidas
  7. 44% acerto no passe longo
  8. Nota Sofascore 7.51

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias