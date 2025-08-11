O Palmeiras segue em negociações para contratar o goleiro Carlos Miguel, atualmente no Nottingham Forest. A diretoria alviverde mantém otimismo quanto ao acerto e espera um desfecho nos próximos dias. Dentro de campo, porém, o arqueiro de 26 anos teve poucas oportunidades de atuar.

Desde a saída do Corinthians, Carlos Miguel atuou apenas três vezes, sendo duas delas nos últimos 12 meses. Seu jogo mais recente ocorreu em 11 de fevereiro de 2025, contra o Exeter City, no empate por 2 a 2.

Na estreia pelo clube inglês, o goleiro foi alvo de críticas pela falha no gol de Willock. Após o episódio, o goleiro Matz Sels assumiu a titularidade e não deixou mais espaços.

Carlos Miguel pelo Nottingham Forest:

3 jogos (3 titular) 3 gols sofridos 1 jogo sem sofrer gol 4.7 defesas por jogo (2.3 em chutes na área) 1 pênalti defendido 82% bolas defendidas 39% acerto no passe longo Nota Sofascore 7.43

Carlos Miguel passou pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Passagem pelo Corinthians

Carlos Miguel chegou ao Corinthians em 2021, mas só recebeu oportunidades no time principal no ano seguinte. Ele assumiu a titularidade enquanto Cássio, um dos maiores ídolos da história alvinegra, ainda estava no clube.

A saída do veterano para o Cruzeiro abriu espaço para o goleiro assumir a titularidade. No entanto, Carlos Miguel aceitou uma proposta do Nottingham Forest logo em seguida. O time europeu pagou a multa rescisória prevista em contrato firmado na gestão anterior, que previa para 2024, último ano de vínculo, o valor de 4 milhões de euros, cerca de R$ 23,7 milhões.

Pelo Corinthians, Carlos Miguel disputou 25 partidas, sendo 23 como titular, e sofreu apenas 15 gols. O goleiro manteve a meta intacta em 14 jogos, com média de 3,8 defesas por partida, sendo 2,2 em finalizações dentro da área. Defendeu um pênalti, registrou 87% de aproveitamento nas defesas e teve 44% de acerto nos passes longos. Com esses números, alcançou nota média de 7,51 no Sofascore.

Nascido no Rio de Janeiro, Carlos Miguel acumula passagens por Boa Esporte, Santa Cruz e Internacional.

Carlos Miguel pelo Corinthians: