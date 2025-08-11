Alvo do Palmeiras, Carlos Miguel atuou só duas vezes em um ano; veja números
Goleiro acumula poucos minutos em campo nos últimos meses
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras segue em negociações para contratar o goleiro Carlos Miguel, atualmente no Nottingham Forest. A diretoria alviverde mantém otimismo quanto ao acerto e espera um desfecho nos próximos dias. Dentro de campo, porém, o arqueiro de 26 anos teve poucas oportunidades de atuar.
Relacionadas
- Palmeiras
Arthur fala sobre oportunidade no Palmeiras após saída de Vanderlan
Palmeiras11/08/2025
- Fora de Campo
Narrador é sincero sobre ataque ao CT do Palmeiras: ‘Sério mesmo?’
Fora de Campo11/08/2025
- Fora de Campo
Ex-jogador elogia titular do Palmeiras mas faz alerta a equipe: ‘Falta algo’
Fora de Campo11/08/2025
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Desde a saída do Corinthians, Carlos Miguel atuou apenas três vezes, sendo duas delas nos últimos 12 meses. Seu jogo mais recente ocorreu em 11 de fevereiro de 2025, contra o Exeter City, no empate por 2 a 2.
Na estreia pelo clube inglês, o goleiro foi alvo de críticas pela falha no gol de Willock. Após o episódio, o goleiro Matz Sels assumiu a titularidade e não deixou mais espaços.
Carlos Miguel pelo Nottingham Forest:
- 3 jogos (3 titular)
- 3 gols sofridos
- 1 jogo sem sofrer gol
- 4.7 defesas por jogo (2.3 em chutes na área)
- 1 pênalti defendido
- 82% bolas defendidas
- 39% acerto no passe longo
- Nota Sofascore 7.43
Passagem pelo Corinthians
Carlos Miguel chegou ao Corinthians em 2021, mas só recebeu oportunidades no time principal no ano seguinte. Ele assumiu a titularidade enquanto Cássio, um dos maiores ídolos da história alvinegra, ainda estava no clube.
A saída do veterano para o Cruzeiro abriu espaço para o goleiro assumir a titularidade. No entanto, Carlos Miguel aceitou uma proposta do Nottingham Forest logo em seguida. O time europeu pagou a multa rescisória prevista em contrato firmado na gestão anterior, que previa para 2024, último ano de vínculo, o valor de 4 milhões de euros, cerca de R$ 23,7 milhões.
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Pelo Corinthians, Carlos Miguel disputou 25 partidas, sendo 23 como titular, e sofreu apenas 15 gols. O goleiro manteve a meta intacta em 14 jogos, com média de 3,8 defesas por partida, sendo 2,2 em finalizações dentro da área. Defendeu um pênalti, registrou 87% de aproveitamento nas defesas e teve 44% de acerto nos passes longos. Com esses números, alcançou nota média de 7,51 no Sofascore.
Nascido no Rio de Janeiro, Carlos Miguel acumula passagens por Boa Esporte, Santa Cruz e Internacional.
Carlos Miguel pelo Corinthians:
- 25 jogos (23 titular)
- 15 gols sofridos
- 14 jogos sem sofrer gols
- 3.8 defesas por jogo (2.2 em chutes na área)
- 1 pênalti defendido
- 87% bolas defendidas
- 44% acerto no passe longo
- Nota Sofascore 7.51
- Matéria
- Mais Notícias