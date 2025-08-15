O Palmeiras segue a reformulação do elenco e acertou a saída de Marcos Rocha para o Grêmio. O lateral-direito possuía contrato válido até dezembro, mas o clube optou pela liberação imediata do jogador de 36 anos.

Marcos Rocha deve se despedir do elenco alviverde nas próximas horas e é esperado no Sul do país para assinar com o Grêmio. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Chico Garcia e confirmada pelo Lance!.

Com apenas uma partida disputada no Campeonato Brasileiro, o jogador está apto a atuar na competição por um novo clube. No Palmeiras desde 2018, o lateral deixa a equipe após 346 partidas oficiais, com nove gols e 40 assistências.

Com 12 títulos conquistados, Rocha deixa o Palmeiras como um dos atletas mais vitoriosos da história do clube. Entre as conquistas, estão duas edições da Copa Libertadores e três Campeonatos Brasileiros.

O movimento da diretoria alviverde em liberar o atleta é semelhante ao adotado com Mayke, sem espaço na equipe comandada por Abel Ferreira e hoje no Santos. Atualmente, a comissão técnica conta com Giay como titular e Khellven, recém-contratado, como opção entre os reservas.

Marcos Rocha, novo jogador do Grêmio, em ação com a camisa do Palmeiras (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Marcos Rocha e a disputa interna no grêmio

Marcos Rocha chega para preencher uma lacuna no elenco do Grêmio. Em vários jogos desta temporada, o Tricolor Gaúcho precisou improvisar na lateral direita.

Entre os jogadores de ofício do elenco, João Pedro está perto de retornar após sofrer fratura na tíbia, e João Lucas se recupera de mais uma lesão muscular. No final de julho, o Grêmio vendeu Igor Serrote para o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.