Para o torcedor do Santos, depois da goleada aplicada pelo Vasco, não bastam as crítcas que duraram mais de 40 minutos no Morumbi. A revolta da torcida extrapolou os 90 minutos e acompanhou os jogadores mesmo após a partida. Poucas horas depois do fim do jogo, o goleiro Gabriel Brazão desativou seu perfil no Instagram.

Não há confirmação de que "se blindar" das criticas tenha sido a motivação de Brazão para desativar seu perfil, mas a prática acontece com costume no meio do futebol após resultados negativos. A informação foi dada em primeira mão pelo portal BTB Sports.

Gabriel Brazão desativou seu Instagram após Santos 0 x 6 Vasco (Foto: Reprodução/BTB Sports)

Perfil de Neymar vira "mural" de desbafos após derrota do Santos

O atacante Neymar lamentou o resultado da goleada aplicada pelo Vasco por 6 a 0 diante do Santos, neste domingo (17), no Morumbis. Através das redes sociais, o camisa 10 lamentou o resultado e exibiu a conversa que teve com seu filho Davi sobre o resultado negativo.

Em seu Instagram, Neymar publicou que o 'Santos não merece isso', se referindo ao desempenho do time na goleada sofrida contra o Vasco. Logo em seguida, conforme revelado pelo próprio jogador, Davi Lucca, de apenas 13 anos, foi quem tomou a iniciativa de entrar em contato com o pai após a derrota. O jovem deu palavras de apoio a Neymar diante da derrota amarga.

- Boa noite, pai. Sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difícies, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito. Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é meu pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora, eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é foda. Te amo do fundo do meu coração - iniciou o menino, antes de completar.

- E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sambem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, ao invés disso, use isso como motivação para sempre ser melhor do que ontem. Nunca se esqueça, você é foda. Vai pra cima deles - concluiu.