Canal Goat contrata ex-narrador da Globo para a Copa do Mundo

Odinei Ribeiro, que encerrou seu vínculo com a Globo no início de janeiro, será narrador do canal Goat no YouTube. O profissional integrará a equipe que fará a cobertura da Copa do Mundo diretamente dos Estados Unidos. O Goat planeja enviar 32 profissionais aos Estados Unidos para realizar a cobertura completa dos jogos, incluindo análises pré e pós-partidas.

- Eu me interessei pelo GOAT, porque eles têm um projeto de Copa do Mundo. Vamos fazer um barulho juntos por lá, a emissora vai levar uma equipe com mais de 30 profissionais, vão fazer um barulho bem legal durante os pré-jogos, intervalos e pós-jogos. Então, eles me convidaram e estou muito feliz, porque é a realização do meu sonho trabalhar na Copa do Mundo - disse, em entrevista ao Lance!

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre quando Odinei iniciará oficialmente suas atividades nem quais outros eventos esportivos ele poderá narrar além da Copa do Mundo.

A saída de Odinei da Globo foi uma decisão pessoal, após ele perder espaço na programação do SporTV. As contratações recentes de Paulo Andrade, vindo da ESPN, e Vinícius Rodrigues contribuíram para a redução de suas participações no canal esportivo.

Após pedir demissão, Odinei Ribeiro explicou os motivos que o levaram a sair da emissora após 18 anos.

- A trajetória da casa dos meus pais até aqui, o campo do Ivoty, dá mais ou menos uns 800 metros. Confesso que nesse trajeto, um filme apareceu na minha vida, de tudo aquilo que eu imaginei que pudesse acontecer ao longo da minha carreira, desde o dia 20 de janeiro de 1991. Eu também confesso que jamais imaginei trabalhar no Grupo Globo e isso aconteceu. Comecei na TV Tribuna, afiliada da Globo na Baixada Santista, em 2004. Ali, eu tive o privilégio de cobrir grandes eventos, dentre eles, a Copa TV Tribuna de Futsal e o surgimento de Neymar. De lá para cá, muitos jogos passaram, muitas escalas e em março de 2007, fiz o meu primeiro jogo pelo Sportv. Em fevereiro de 2008, meu primeiro jogo oficial. De lá para cá fiz Copas do Mundo, Olimpíadas, Libertadores, outros campeonatos internacionais, de várias modalidades. Agora, estou encerrando, digamos, a minha primeira passagem no Grupo Globo. Só gratidão a todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, a todos os amigos que conquistei ao longo dessa jornada. Foi uma decisão difícil de ser tomada. Já fazia um tempo que estava pensando em novos projetos, novos ciclos, novas portas e vamos realizar sonhos. O Odinei Ribeiro continuar fazendo aquilo que ama. Grupo Globo, só gratidão - disse o narrador.

