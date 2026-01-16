Possível saída de Vegetti divide opiniões entre torcedores do Vasco: 'Me iludiu'

Após a vitória por 4 a 2 contra o Maricá, na estreia do Campeonato Carioca, o atacante Vegetti informou a diretoria do Vasco sobre a proposta recebida pelo Cerro Porteño e expressou seu desejo de deixar o clube, ainda nesta janela de transferências. Após a notícia vir à público, os torcedores dividiram opiniões nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Europeus reagem a possível chegada de Rayan a Premier League: 'Geracional'

Nas últimas semanas, o clube paraguaio negociou diretamente com os representantes do jogador e chegaram a um acordo para um contrato válido por três temporadas. Com 37 anos, Vegetti encara essa proposta como a última oportunidade de fazer um grande contrato em sua carreira. Vale destacar que o vínculo do camisa 99 com o Vasco se encerra em dezembro deste ano.

Apesar de sua importância para o elenco de Fernando Diniz, o Vasco não fará esforços para a permanência do atacante. O clube entende a situação do jogador, que recebe um salário alto e virou reserva no decorrer da última temporada. No entanto, apesar da decisão, alguns torcedores dividiram opiniões sobre a provável saída de Vegetti. Confira abaixo.

continua após a publicidade

No clube desde a metade de 2023, Vegetti soma 143 jogos e 60 gols marcados pelo Vasco. Em 2024 e 2025, o camisa 99 foi o artilheiro da equipe, além de terminar a última temporada como maior goleador do futebol brasileiro, com 27 gols.

➡️ Vasco deve aceitar proposta por Rayan? Romário opina

Vasco se movimenta para repor a provável saída

Com a possível saída de Vegetti, o Vasco corre para oficializar a contratação do atacante Brenner , junto ao Udinese, da Itália. Nesta quinta-feira (15), o clube se acertou com a equipe italiana e já havia encaminhado um acordo com o jogador, que manifestou o desejo de retornar ao Brasil para trabalhar novamente com o técnico Fernando Diniz.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A negociação, que ainda segue em andamento, envolve a compra definitiva dos direitos econômicos do atacante, que é visto pela diretoria como uma peça importante para reforçar o setor ofensivo na temporada de 2026. Sem muitas oportunidades pela Udinese em 2025, Brenner foi emprestado ao FC Cincinnati, da MLS, onde disputou 10 partidas, marcou seis gols e deu uma assistência.