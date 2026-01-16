Jornalista analisa Corinthians x São Paulo e dispara: 'Vai dar dó'

Corinthians e São Paulo se enfrentam, neste domingo (18), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Para a ocasião, o jornalista João Paulo Cappellanes palpitou em uma vitória convincente do Timão no clássico.

continua após a publicidade

➡️ Raniele e Memphis: entenda os cuidados e o cronograma no Corinthians

Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, o comentarista disparou contra o atual momento do Tricolor. Cappellanes previu um confronto desbalanceado com um resultado favorável para o Corinthians, sem grandes sustos.

— Com todo respeito que tenho ao São Paulo, mas vai dar dó de ver o que o Corinthians vai fazer com o Tricolor no final de semana. A equipe de Dorival Júnior é amplamente favorita. O Alvinegro minimamente preparado, com força máxima, amassa o São Paulo. Vai dar pena, será 2 a 0 para o Timão — disse o comunicador.

continua após a publicidade

➡️ Crespo responde polêmica com medalhão do São Paulo e web reage: 'Canetou'

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Corinthians x São Paulo

O clássico paulista acontece neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Paulistão. As equipes chegam para o confronto em situações semelhantes fora de campo. Ambas convivem com crises administrativas nas atuais gestões.

Apesar disso, o Corinthians ainda tem conseguido ter um destaque dentro de campo. Na última, temporada, a equipe de Dorival Júnior conseguiu conquistar a taça da Copa do Brasil e do Paulistão. Já o São Paulo, amargou um ano de decepções, cenário que se estende em 2026.

continua após a publicidade