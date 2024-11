Renato Maurício Prado aponta favorito ao título na reta final do Brasileirão

Renato Maurício Prado afirmou que o Botafogo é o favorito a conquistar o Brasileirão, caso vença o Vasco pela 32ª rodada (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 13:09 • Rio de Janeiro (RJ)

A derrota do Palmeiras para o Corinthians, na segunda-feira (5), possibilitou o Botafogo de abrir uma vantagem de seis pontos na liderança do Brasileirão. Para o jornalista Renato Maurício Prado, o revés do Alviverde abre o caminho para o Glorioso encaminhar o título.

— Se o Botafogo derrotar o Vasco nesta terça (5), a diferença entre eles passará a ser de seis pontos, faltando apenas seis rodadas. Sim, ainda haverá o confronto direto entre o líder e o vice-líder, mas agora o alvinegro pode até perder no Allianz que se manterá com uma confortável vantagem de três pontos para o seu perseguidor — escreveu Renato, em sua coluna no UOL.

Derrota afasta Palmeiras do título do Brasileirão

Após 10 dias livres para descanso e treinamento, o Palmeiras voltou à campo para encarar o Corinthians no clássico paulista, realizado na Neo Química Arena. No entanto, apesar do período livre de compromissos, a equipe de Abel Ferreira não teve um bom desempenho e foi superada pelo rival.

— O que espanta nessa reta final é que a vitoriosa equipe de Abel Ferreira não melhorou significativamente a partir do momento em que passou a ter algumas semanas inteiras de treinamento, enquanto o Botafogo seguia na luta pela Libertadores, chegando à final da principal competição do continente — completou.

Arthur Jorge, técnico do Botafogo, é líder do Brasileirão e está na final da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo entra em campo contra o Vasco, nesta terça-feira (5), em confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O confronto serás às 21h30, no horário de Brasília, e será realizado no Estádio Nilton Santos.