Jornalista lamenta investigações de atletas por manipulação de apostas

Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 14:31 • Rio de Janeiro

O jornalista, Erick Faria, dos canais Sportv, lamentou a notícia da investigação de Bruno Henrique em um possível caso de manipulação de resultado de apostas esportivas. O atacante do Flamengo é investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Gaeco/MPDFT). Ele teria forçado um cartão amarelo durante uma partida do Brasileirão de 2023.

Durante participação no programa Seleção Sportv, Erick Faria abordou o fato do futebol brasileiro ter três jogadores sendo investigados por conta de atos ilícitos envolvendo apostas. Além de Bruno Henrique, Luiz Henrique, do Botafogo, e Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra, também são alvos da Justiça. Com tristeza, o jornalista evidênciou os problemas acarretados no esporte por conta das suspeitas.

- Com esses problemas recentes, chegamos ao topo da pirâmide do futebol brasileiro. São jogadores da elite, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, e agora mais um grande ídolo da primeira prateleira, o Bruno Henrique. Quando esse tipo de coisa acontece, na elite da elite, gera um pouco de desconforto. Se começa a perder a credibilidade, em uma área que é importante e tão difícil de construir: a credibilidade do jogo - iniciou o jornalista, antes de completar.

- São casos que estão pipocando na elite, onde em tese deveria ter uma proteção maior. É lá que circula muita grana. Mas você olha e vê três caras desse tamanho sendo investigado por manipulação de apostas. Isso gera uma enxurrada de pensamentos ruins para o esporte geral. Fico muito triste. Mas as investigações precisam continuar, e caso comprovado, tem que haver uma punição muito dura, até para gerar exemplo para o futuro e presente - concluiu.

Suposta manipulação de apostas de Bruno Henrique

De acordo com as informações coletadas pelas autoridades, Bruno Henrique teria manipulado um cartão amarelo durante uma partida contra o Santos, no dia 1º de novembro de 2023, pelo Brasileirão. A ação teria sido motiva para beneficiar familiares.

O atacante foi punido pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) com o cartão amarelo nos acréscimos do segundo tempo por uma falta em campo. Após a advertência, ao reclamar da decisão, ele foi advertido novamente e expulso da partida. No confronto, o Santos venceu a partida por 2 a 1, no Maracanã, pelo Brasileiro.