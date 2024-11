Neymar atua pelo Al-Hilal contra o Esteglhal, pela Champions da Ásia (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 13:03 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (4), durante o confronto entre Al-Hilal e Esteghlal, pela quarta rodada da Champions da Ásia, Neymar sentiu dores na coxa e precisou ser substituído antes do término da partida. Após mais de um ano parado, a nova lesão do camisa 10 virou destaque no mundo todo.

O jornal espanhol As, país onde Neymar atingiu o ápice da sua carreira jogando pelo Barcelona, lamentou que a partida contra o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia tenha sido somente um "ressurgimento passageiro" graças a fragilidade física do jogador.

Neymar se lesionou na derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, em 2023 (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Manchete do As sobre Neymar

"Neymar vive um momento decisivo nesta fase de sua carreira, onde o risco de decair é tão presente quanto a possibilidade de um ressurgimento passageiro que ilumina a reta final de sua carreira."

Neymar se lesionou a serviço da Seleção Brasileira

Neymar estava afastado desde 17 de outubro do ano passado, quando torceu o joelho esquerdo durante a derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, ainda pelo primeiro turno das Eliminatórias.

Essa foi a pior lesão da carreira do jogador, atualmente com 32 anos. Com a torção, Neymar acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e o menisco.

A expectativa pelo retorno do atacante também é grande na comissão técnica da Seleção Brasileira. Isso porque o técnico Dorival Júnior não esconde o desejo de poder contar com Neymar nas Eliminatórias da Copa do Mundo.