Alvo de polêmica nas Olimpíadas, Imane Khelif é capa em revista de moda

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 16:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Alvo de polêmicas durante as Olimpíadas de Paris, Imane Khelif é a capa do editorial de novembro em uma das revistas de moda mais famosas do mundo. A medalhista de ouro olímpica até 66kg, a boxeadora sofreu com notícias falsas de que seria transsexual durante os Jogos. Neste mês, a argelina foi homenageada pela Vogue Arábia.

Nas Olimpíadas de Paris, Imane foi atacada com discursos de ódio após notícias falsas de que ela não seria mulher começaram a se espalhar, o que depois virou uma briga entre a Associação Internacional de Boxe (IBA) com o Comitê Olímpico Internacional (COI). Mesmo com o apoio do Comitê, que confirmou o gênero da boxeadora após exames, mas os ataques seguiram.

Mesmo com todo o ódio, Imane seguiu firme e venceu a medalha de ouro. Na decisão, a argelina venceu a chinesa Liu Yang.

Uma das maiores revistas de moda do mundo, a Vogue homenageou a boxeadora no editorial deste mês. Imane foi a capa da edição de novembro na Vogue Arábia e teve a edição dedicada à ela. Em entrevista, a campeã olímpica contou sua história de vida e relembrou a polêmica e a conquista do ouro.

— Apesar de ganhar a medalha de ouro, aquele acontecimento pareceu uma vida inteira. As experiências foram múltiplas e variadas num incidente isolado. Consegui superar tudo graças à minha fé em Deus, em mim e no meu sonho. Sem esses desafios, eu nunca teria me tornado uma campeã — disse Imane à revista.

No último mês, Khelif anunciou que vai migrar para o boxe profissional, na categoria meio médio (até 66 kg). A atleta não falou quando deve estrear na nova competição, mas disse que dará esse passo "em breve".

VEJA AS FOTOS:

