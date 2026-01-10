Campeão com os quatro grandes, Luizão aponta favorito para o Paulistão 2026

Conteúdo Especial

O ano mal começou, e os clubes já contam com compromissos importantes. O Paulistão, um dos estaduais mais fortes e valorizados do país, começa neste sábado (11) e promete grandes emoções. O ex-atacante Luizão, campeão com os quatro grandes de São Paulo, falou com exclusividade ao Lance! e apostou em um favorito para essa edição, destacando a força dos times paulistas.

- Tive essa sorte de ser campeão pelos quatro grandes. O Paulistão começa devagar, depois vai engrenando e na reta final todo mundo quer ganhar. É uma competição maravilhosa, a primeira das equipes na temporada, e vejo uma disputa equilibrada esse ano. O Palmeiras, pelo elenco que tem, entra como favorito, mas você vê, o Corinthians foi o campeão no ano passado. O Santos também está montando um bom time, até o São Paulo, que ainda não se mexeu tanto, tem chances. Acredito que qualquer um pode ganhar - disse Luizão.

Entre os títulos de Campeonato Paulista (1996, 1999, 2001, 2005, 2006), Luizão elegeu o primeiro deles como o mais marcante de sua carreira. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 no antigo estádio Palestra Itália e eternizou a equipe na história alviverde.

- Eu sempre digo que todos os títulos são muito importantes, mas o primeiro é o que mais fica marcado, né? Aquele Palmeiras dos 102 gols, em 1996, ficou muito marcado para mim. Todo mundo queria saber quem iria fazer o centésimo gol, na partida contra o Santos, e eu vou lá e faço. Então, esse momento foi muito marcante, foi uma conquista maravilhosa.

O time: Velloso, Cafu, Sandro, Cléber e Júnior; Flávio Conceição, Amaral, Rivaldo e Djalminha; Muller e Luizão. Com essa máquina, o Verdão conquistou 27 vitórias, dois empates e uma derrota, marcou 102 gols e sofreu apenas 19 no Paulistão de 1996. Mais à frente, essa mesma equipe perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro e o time foi se desmontando depois.

Luizão relembra outras conquistas do Paulistão

Antes de finalizar, o ex-atacante relembrou os títulos conquistados com o Corinthians, em 1999 e 2001, e destacou a emoção de ter vencido com os quatro grandes de São Paulo. Além disso, Luizão destacou que as conquistas com São Paulo e Santos, na reta final de sua carreira, foram uma verdadeira volta por cima.

- Também guardo com carinho minhas conquistas pelo Corinthians, onde passei um período machucado, o título com o São Paulo também, que representou uma volta por cima na minha carreira, e meu último Paulistão pelo Santos - completou.

Relembre a carreira do artilheiro

Luizão começou sua carreira no Guarani, clube que o revelou em 1992. Após se sagrar campeão da Copinha pelo time de Campinas, ele foi contratado pelo Palmeiras em 1996, onde se tornou o principal artilheiro do atacante dos 100 gols, ao lado de Rivaldo, Müller e Djalminha.

Sua passagem pelo Palmeiras abriu portas para outros grandes clubes, e em 1997 ele chegou ao Deportivo La Coruña, da Espanha.Após retornar ao Brasil, Luizão teve um período de grande destaque no Vasco da Gama, sendo campeão da Libertadores em 1998. Posteriormente, ele passou pelo Corinthians, onde continuou empilhando títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1999 e o Mundial de Clubes da FIFA em 2000.

No início dos anos 2000, Luizão também jogou pelo Grêmio, São Paulo e Flamengo, sempre mantendo sua regularidade como goleador. Sua carreira internacional incluiu passagens por clubes como Hertha Berlim, na Alemanha, e Nagoya Grampus, no Japão. Ele encerrou sua carreira em 2009, após breve passagem pelo Brasiliense.

Pela Seleção Brasileira, Luizão foi uma peça importante na campanha vitoriosa da Copa do Mundo de 2002, sendo lembrado por sua contribuição dentro e fora de campo.