A Itaipava acertou seu retorno ao Campeonato Paulista e será a cerveja oficial da edição deste ano da competição. Será a volta da marca do Grupo Petrópolis ao principal campeonato estadual do país após sete anos e inclui também o patrocínio das transmissões dos jogos pela CazéTV.

Além da presença nas transmissões, a Itaipava terá inserções comerciais nos 19 jogos exibidos pela CazéTV, incluindo semifinais e final. Dentro de campo, a marca estará presente em todos os estádios do Campeonato Paulista. A ativação, portanto, vai valer para as 71 partidas do campeonato. Haverá LEDs e painéis estáticos de publicidade.

A escolha da CazéTV como parceira estaria relacionada ao alcance digital da plataforma e ao modelo de transmissão adotado. Diego Santelices, head de Comunicação e Mídia do Grupo Petrópolis, afirmou que o acordo faz parte da estratégia da marca de reforçar sua presença no futebol brasileiro.

- O futebol é paixão nacional e combina com o jeito leve de Itaipava. Voltar ao Campeonato Paulista - agora com a força e a linguagem da CazéTV - é um movimento estratégico para retomar nosso espaço no futebol e reforçar a conexão com os torcedores, especialmente no verão - afirmou o dirigente, antes de concluir:

- Um momento de brindar e viver grandes encontros, que, assim como o futebol, faz parte do espírito do brasileiro.

CazéTV

A CazéTV transmitirá as fases decisivas do Campeonato Paulista, incluindo as semifinais e a final. Roberto Cabrini, head de Negócios do canal de Casimiro Miguel, destacou o papel da plataforma como vitrine comercial para patrocinadores.

- A Itaipava tem uma relação histórica com o futebol paulista, e fazer parte do retorno da marca ao Paulistão reforça o papel da CazéTV como uma plataforma que amplia a exposição dos patrocinadores através de uma linguagem que cria uma conexão próxima e genuína com o torcedor - destacou Cabrini.

O acordo amplia o portfólio esportivo da Itaipava, que atualmente é patrocinadora do Bahia e já esteve presente em competições como Copa do Nordeste, Campeonato Carioca e Copa do Brasil.

- O Paulistão tem a vocação de atrair parceiros que acreditam na combinação entre tradição e inovação. O retorno de Itaipava, um parceiro histórico do futebol paulista, mostra a força do campeonato como uma plataforma consistente para marcas que querem se conectar com milhões de torcedores - destacou Bernardo Itri, vice-presidente executivo de Marketing e Comunicação da Federação Paulista de Futebol.

O Paulistão Casas Bahia 2026 tem início marcado para este sábado (10). A final da competição está prevista para 8 de março.