Mauro Cezar dispara após eliminação no Mundial: ‘Menosprezaram o adversário’

Com dois gols de João Pedro, o Fluminense perdeu para o Chelsea por 2 a 0 e se despediu do Mundial de Clubes da Fifa. O jornalista Mauro Cezar, após a partida, falou sobre a partida que culminou na despedida brasileira da competição.

continua após a publicidade

Jogador da Seleção Brasileira e revelado pelo Tricolor das Laranjeiras, João Pedro marcou duas vezes na sua estreia como titular do clube londrino. Agora o Chelsea espera o resultado de PSG x Real Madrid para saber seu adversário na final do Mundial.

➡️Sormani aponta clube brasileiro como maior decepção do Mundial: ‘Vergonha’

A eliminação do Flu na semifinal representou o fim da jornada brasileira na competição. Botafogo, Palmeiras e Flamengo já tinham sido eliminados. Depois do apito final, Mauro Cezar falou sobre o jogo no seu perfil do X.

continua após a publicidade

- Esse papo de "estamos orgulhosos da campanha do Fluminense" precisa ser colocado no contexto. Sim, há motivos para tal, mas não era essa a expectativa antes do jogo. Por desinformação e/ou iludidos pela postura torcedora de boa parte da mídia brasileira, tricolores acreditaram que poderiam vencer, menosprezaram o adverdsário e foram, sim, surpreendidos quando a bola rolou - começou Mauro

- Havia uma chance? Sim. Pequena, como o jogo mostrou. Estão orgulhosos? Pode ser. Mas antes de tudo, decepcionados por terem se iludido. Nada mais - completou o jornalista

continua após a publicidade

➡️Paulo Nunes critica atitude de brasileiro no Mundial: ‘Falta de respeito’

Comentarista Mauro Cezar critica técnico Tite (Foto: Reprodução)

Como foi Fluminense x Chelsea pelo Mundial

Com sensação térmica de quase 40ºC, a partida pelo Mundial começou com o freio de mão puxado, e a pressão só veio a partir dos 8, quando o Chelsea conseguiu três jogadas em sequência. Duas delas com Palmer levantando na área. Uma para Cucurella e outra para Enzo Fernández. Em ambas, Fábio levou a melhor. A bola seguiu com os Azuis, até que, aos 18, Pedro Neto subiu pela esquerda e cruzou. Thiago Silva tirou parcialmente, e a bola caiu nos pés de João Pedro. Ele chutou à meia altura para abrir o placar.

A essa altura, o Chelsea havia encaixotado o Tricolor no Mundial. Quando o Flu pegava a bola, não conseguia ir além da intermediária inglesa. Aos 20, Pedro Neto, mais uma vez, subiu pela esquerda e achou Gusto no meio da área. Mesmo pressionado por Renê, ele cabeceou para defesa de Fábio. A única chance brasileira veio com Hércules. Aos 25, em triangulação pela esquerda, Cano tocou para volante dentro da área. Cara a cara com Sánchez, o 35 tocou pelo meio das pernas do camisa 1, mas Cucurella tirou em cima da linha.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 44, em troca de passes, dessa vez pela direita, Guga cruzou para Hércules livre na área. O volante, porém, se atrapalhou e deu tempo para a defesa inglesa afastar. Um minuto depois, Bernal errou no meio-campo e a bola foi lançada para Pedro Neto. Quando o português ia chutar, Ignácio apareceu salvando.

O segundo tempo do Mundial começou como o primeiro. Tanto que, dos 3 aos 7, o Chelsea rodeou a área tricolor. Em dois momentos, com erros de Thiago Santos, os Azuis levaram perigo. Em uma delas, Cucurella bateu rasteiro perto da trave esquerda. Aos 9, o Flu respirou. Arias roubou a bola na intermediária e lançou Everaldo que recém havia entrado. O 9 entrou na área e bateu fraco, para defesa de Sánchez.

Na sequência, Palmer ganhou dividida e tocou para Fernández. O argentino lançou João Pedro, que arrancou, entrou na área, driblou Ignácio e chutou para ampliar o placar. O Tricolor seguia perdido em campo, enquanto os ingleses dominavam as ações. Aos 19, Thiago Silva salvou o que seria o terceiro gol britânico. Palmer cruzou para Nkuku, que chutou, vencendo Fábio, mas parando no camisa 3.

Aos 25, com as cinco substituições, uma delas promovendo a estreia de Soltedo, o Flu continuava não se achando em campo. Nas poucas vezes que chegava à frente, ou parava na defesa azul, ou nos próprios erros de passe ou de posicionamento. Na reta final, o Flu chegou algumas vezes, como em chute de Canobbio para defesa de Sánchez e bicicleta tentada por Everaldo. O sonho do Mundial, porém, acabou aos 53.