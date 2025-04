Brasileiros lamentam derrota de João Fonseca no Masters 1000 de Madrid

João Fonseca se despediu do Masters 1000 de Madrid neste sábado (26). O revés aconteceu na segunda rodada do torneio, contra o americano Tommy Paul, de 27 anos, atual número 12 do mundo. Em quadra, o brasileiro foi superado por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (7/3), em um confronto de 2h05m.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A derrota aconteceu de forma dramática e frustrou os brasileiros que acompanhavam a partida. Nas redes sociais, alguns internautas e jornalistas lamentaram o resultado e mandaram mensagens de apoio a joia do tênis brasileiro. Veja a repercussão do caso abaixo:

Ano de João Fonseca

Foi a segunda derrota do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em oito jogos no saibro na temporada. Em fevereiro, o brasileiro conquistou, neste piso, seu primeiro ATP, em Buenos Aires, vencendo cinco partidas. Na estreia em Madri, na quinta-feira, ele levou a melhor sobre o dinamarquês Elemer Moller (114º). Antes de Paul, o outro algoz do carioca na terra batida foi o francês Alexandre Muller, na estreia do Rio Open, em fevereiro.

continua após a publicidade

Em março, João Fonseca parou na terceira rodada na quadra rápida do Masters 1000 de Miami, diante do australiano Alex De Minaur (11º), em uma batalha de três sets. Neste ano, o brasileiro já havia superado dois top 20: o russo Andrey Rublev (9º) e o francês Ugo Humbert (20º).

Com a vitória, Paul vai enfrentar o russo Karen Khachanov (24º), algoz do americano Relly Opelka, por duplo 7/6. A partida vale vaga às oitavas de final na capital espanhola. No confronto direto, a vantagem é do americano, que superou o adversário no único duelo até hoje.

continua após a publicidade