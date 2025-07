Globo estreia novo programa de humor com pegadinha envolvendo Denílson

Neste domingo (6) logo após o Fantástico, a TV Globo estreia o "Aberto ao Público", seu novo programa de humor gravado em um teatro em São Paulo e que conta com a plateia como protagonista. A cada semana, sempre aos domingos do mês de julho, um comediante convidado e uma celebridade se unem ao elenco fixo para conduzir os quadros e interações com o público, misturando piadas e histórias reais.

No episódio de estreia, o palco será comandado por ninguém menos que Denílson, ex-jogador, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e comentarista dos canais Globo, ao lado dos humoristas Maurício Meirelles, Thiago Ventura, Bruna Louise e Rodrigo Marques, que é o convidado especial da vez.



Durante a atração, Denílson, que em casa se considera o “cara da piada”, mostra seu lado mais descontraído e relembra com bom humor o constrangido primeiro encontro com o cunhado Zezé Di Camargo, irmão de sua esposa, Luciele. “Ele não”, teria dito o cantor sertanejo ao vê-lo pela primeira vez, como o próprio Denílson revela entre risadas em um dos quadros propostos pelos humoristas do programa.

O clima leve e irreverente marcou sua participação no famoso quadro em que Maurício Meirelles assume temporariamente o celular e as redes sociais dos convidados. O humorista ligou para o ex-jogador Elano e ainda publicou uma falsa notícia afirmando que ele seria o novo técnico da Seleção Brasileira. A brincadeira viralizou e na época precisou ser desmentida ao vivo na edição paulista do Globo Esporte.



- Conheço todos eles e acompanho o trabalho de todos. O Maurício Meirelles, por exemplo, já conhecia desde os tempos de Band. O Thiago, por ser palmeirense e gostar de futebol, e eu ter jogado no Palmeiras, acompanho há bastante tempo também. A Bruna, conheci mais recentemente, por alguns amigos em comum. Foi um prazer ter participado do 'Aberto Ao Público', porque me identifico muito com esse tipo de energia - disse.