Em entrevista ao Lance!, a influenciadora tricolor Giovanna Aires, fez uma ousada promessa em caso de título do Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa. A jovem, que admitiu desconfiança no início da competição, agora acredita no título e promete tatuar taça do torneio.

- Eu confesso que não tinha pensado em nenhuma promessa, porque, falando bem honestamente, eu não achei que seria possível chegar nem onde a gente (o Fluminense) está. Mas chegamos, e agora que temos um adversário que, ainda que seja difícil, é bem mais plausível de vencer do que o Manchester City, e sabendo que do outro lado da chave tem Palmeiras e o Chelsea, que são duas equipes fortes também, mas que dá pra bater de frente, eu já comecei a pensar nisso. Então, se o Fluminense for campeão mundial, eu vou tatuar não somente a homenagem à Libertadores, que eu fiquei devendo, mas também ao mundial. E aí não tem jeito, né, é fazer a taça mesmo, porque é histórico - prometeu Giovanna.

Com mais de 20 mil seguidores no seu canal no YouTube, "Guerreira Tricolor", Giovanna demonstra suas emoções como torcedora nas redes sociais e traz suas opiniões também nas lives do Lance! durante o Mundial de Clubes, todos os dias, às 10h30.

Fluminense no Mundial

Fluminense e Al-Hilal decidem vaga na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, nesta sexta-feira (4). A partida será às 16h (de Brasília). A partida está marcada para a próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília, 15h no horário local), no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida (EUA).