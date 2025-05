Com a 7ª rodada do Brasilerão iniciada na sexta-feira (02), com o jogo do São Paulo e e Fortaleza, que terminou no 0 a 0, no Morumbis, os demais confrontos, que serão disputados entre sábado, domingo e segunda, prometem fortes emoções e diferentes narrações. Destaque para Cruzeiro x Flamengo, que contará com o reencontro entre Gabigol e o seu ex-clube, além de diferentes transmissões.

Abrindo o fim de semana da 7ª rodada do Brasileirão, Fluminense encara o Sport no Maracanã, no sábado, com transmissão do Premiere, as 18h30 (horário de Brasília). No mesmo horário, o Corinthians enfrenta o Internacional na Neo Química Arena com a expectativa de conseguir os três pontos em cima do sexto colocado da tabela, após o 4 a 0 sofrido na partida contra o Flamengo. A partida será exibida pela Amazon Prime Vídeo e terá narração de Galvão Bueno.

Pelas 21h (horário de Brasília), o campeão Brasileiro, Botafogo irá enfrentar o Bahia fora de casa, na Arena Fonte Nova. Buscando continuar a somar pontos e subir na tabela do campeonato, depois da partida contra o tricolor carioca, o Alvinegro terá a missão de melhorar seu retrospecto como visitante. A partida terá trasmissão do Sport TV e Premiere.

No domingo (04), às 16h (de Brasília), Vasco e Palmeiras, no Mané Garricha, entram em campo com transmissão da TV Globo e Premiere. A narração ficará por conta de Gustavo Villani e os comentários de Ricardinho e Richarlyson. No mesmo horário, Grêmio e Santos se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e a partida será televisionada também pelo Premiere.

Às 18h30 (de Brasília), o Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão e jogo será marcado pelo reencontro entre Gabigol e o Rubro-Negro. O time carioca sendo o atual líder do campeonato, tentará parar o ataque do adversário que vai usar suas armar do ataque para subir na tebela e ocupar as terceira colocação. O confronto será televisionado pela CazéTV, Premiere, que contará com narração de Paulo Andrade e comentários de Henrique Fernandes e Paulo Nunes, além da Record TV, com narração de Cleber Machado.

Na segunda, a bola rola a partir das 19h com o confronto entre RB Bragantino e Mirassol. A transmissão será realizada pelo Premiere, assim como Juventude e Atlético-MG, que se enfrentam às 20h. Além do Premiere, o Sportv também irá televisionar o duelo que fechará a 7ª rodada do Brasileirão.

7ª rodada do Brasileirão intensifica briga pelo troféu da Série A (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Clubes do Brasileirão que fazem parte da Libra

Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.

Clubes da Série A que fazem parte da LFU

Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco.