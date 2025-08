Jornalista da CazéTV analisa críticas ao canal: ‘Nosso desafio é ter o equilíbrio’

Contratado pela CazéTV no início do ano, o jornalista Fernando Campos conversou com o Lance! e falou sobre críticas ao canal. Enquanto alguns elogiam, parte dos internautas não gostam das transmissões por conta do estilo mais descontraído do veículo. Um dos principais comentaristas da empresa, Donan ressaltou a importância da pluralidade das transmissões e destacou a grandeza do canal de Casimiro Miguel no mercado.

continua após a publicidade

➡️ Fernando Campos celebra cobertura do Mundial e explica troca da ESPN pela CazéTV

- Tem gente que não gosta. E tá tudo bem. Eu acho bom que existam diferentes estilos de uma transmissão, esse estilo mais plural. Você quer uma transmissão mais tradicional? Você vai talvez em uma ESPN. A CazéTV é democrática, primeiro porque é de graça e eu acho que a gente consegue ter o equilíbrio. Nosso desafio é ter o equilíbrio, de ter a hora da brincadeira, mas não forçada, uma comunicação mais direta e entregar o conteúdo também - disse Donan.

Fernando Campos chegou em maio à CazéTV (Foto: Reprodução)

- Eu acho que fui contratado por isso também. Nas conversas, eles acreditavam que eu poderia entregar o conteúdo, a análise do jogo, mas eles sabem também que eu sou brincalhão, que iria dar esse "match". As críticas vão existir. A gente tem que escutar, principalmente as construtivas. Tem muita gente que quer só atacar. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E dá para notar que a CazéTV se consolidou dentro do espaço dela e hoje é gigante - completou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pouco antes do Mundial de Clubes, viralizou nas redes sociais um corte de uma transmissão da CazéTV envolvendo Fernando Campos. Na ocasião, o narrador Luis Felipe Freitas brincou ao citar ansiedade pelo Mundial de Clubes e disparou: "Eu tô excitado, Donan". Com bom humor, o comentarista respondeu: "Saí de perto de mim". O áudio entre os dois virou plano de fundo de vários vídeos de internautas.