Fluminense x Sport: onde assistir e prováveis escalações

O Fluminense recebe o Sport neste sábado (3), pela sétima rodada do Brasileirão. O jogo será às 18h30, no Maracanã, e terá transmissão do Premiere. O Tricolor está em quinto e vai em busca de uma retomada no campeonato, enquanto o Leão da Ilha entra em campo para conquistar sua primeira vitória.

Em 5º, com 10 pontos, o Flu vem de uma derrota e um empate. Os tropeços vieram com atuações abaixo do esperado: tanto o revés por 2 a 0 para o Botafogo quando o 1 a 1 com o Vitória, sofrido nos minutos finais.

Para o duelo com o Sport, Renato Gaúcho não terá Germán Cano, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, Otávio e Léo Jance. Por outro lado, contará com o retorno de Hércules, recuperado da conjuntivite que o tirou dos últimos jogos.

Samuel Xavier em campo pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Por sua vez, o Leão está há cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas (para Palmeiras, VAsco, Bragantino e Corinthians) e um empate (com o Fortaleza). Na lanterna do campeonato, tem o pior ataque e a pior defesa, com três gols marcados e oito sofridos.

No jogo deste sábado, Pepa terá o retorno do lateral esquerdo Dalbert e do atacante Pablo, que estavam lesionados, além do volante Christian Rivera, que volta de suspensão após levar o terceiro amarelo contra o Corinthians.

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Sport pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SPORT

7ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Sábado, 3 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes; Bernal, Martinelli (Nonato) e Ganso; Canobbio (Keno), Arias e Everaldo.

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Du Queiroz, Rivera, Carlos Alberto e Sergio Oliveira; Barletta e Arthur Sousa.