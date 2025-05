Corinthians x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo COR INT 7ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora sábado, 3 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O confronto terá transmissão exclusiva da Prime Video (streaming).

Será a estreia de Dorival Júnior como treinador do Corinthians no Brasileirão. O primeiro jogo do Timão sob o comando do técnico foi na vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (30). O clube alvinegro é o décimo segundo colocado na competição, e vem de uma derrota por 4 a 0 para o Flamengo.

O Internacional ocupa a sexta colocação na tabela de classificação do Brasileirão, na zona de classificação à Pré-Libertadores. A equipe treinada por Roger Machado busca a segunda vitória consecutiva na competição. Na última rodada, o Colorado venceu o Juventude por 3 a 1, no Beira Rio.

Neste sábado (2), Timão e Internacional se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ Tudo sobre o jogo entre Corinthians e Internacional (onde assistir, horário, escalações e local):

CORINTHIANS X INTERNACIONAL

7ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), Carrillo e Igor Coronado; Memphis e Yuri Alberto

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronado e Bruno Henrique; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🖥️VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)