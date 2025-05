Bahia e Botafogo se enfrentam na Fonte Nova para manter bom momento

Vindo de bons resultados na última semana, Bahia e Botafogo se enfrentam a partir das 21h (de Brasília) deste sábado (3), em Salvador, já de olho na parte de cima da tabela. As equipes fazem campanhas similares no Brasileirão e querem usar o duelo na Arena Fonte Nova para consolidar o bom momento.

O Bahia chega embalado após engatar a quarta vitória seguida ao bater o Paysandu por 1 a 0 na quarta-feira (30 de abril), pela terceira fase da Copa do Brasil. Além do Papão, Ceará, Atlético Nacional (COL) e Palmeiras também foram vítimas da equipe de Rogério Ceni.

O treinador, inclusive, poupou quase o time inteiro contra o Paysandu de olho nesta partida contra o Glorioso. A ideia de Ceni é manter o clube em ascensão no Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Palmeiras na última rodada, o Bahia chegou a 9 pontos e está na sétima posição.

Em meio à pesada maratona de jogos, o time do Bahia só fez um treino antes de enfrentar o Botafogo. Esse tema, por sinal, é pauta em quase todas as entrevistas coletivas de Rogério Ceni.

— A gente se prepara para ter dois atletas por posição e ter alguém na base para ajudar. Mas um jogo a cada 60, 70 horas, com viagem… Perde noite de sono, não treina, faz preparação sexta para jogar no sábado um jogo pesadíssimo contra o Botafogo. Pega Nacional, viaja para pegar o Flamengo, depois para a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional. Uma hora desgasta realmente.

Botafogo quer manter o embalo diante do Bahia

A vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense no sábado passado tirou a pressão das costas do alvinegro carioca, e a goleada por 4 a 0 no meio de semana sobre o Capital-DF, pela Copa do Brasil, deu tranquilidade ao time. Agora, diante do Bahia, o Botafogo quer construir um bom resultado para manter o embalo na temporada.

O técnico Renato Paiva, porém, tem problemas para escalar o time. Gregore e Alexander Barboza estão suspensos — o argentino também contundiu o pé esquerdo —, e Savarino e Matheus Martins se lesionaram diante do Capital. Nenhum deles viajou a Salvador.

A partida deste sábado também marca o reencontro de Paiva com o Bahia, clube que abriu as portas para o treinador no futebol brasileiro.

— Tenho muito orgulho daquele escudo, do grupo de jogadores, torcida. Adorei Salvador. A história poderia ser diferente? Sim. Mas foi o que foi e tenho muito respeito. Se eu pudesse nunca jogaria contra a minha história, mas, como não posso, hoje represento o Botafogo com muito orgulho e, obviamente, vou entrar na Fonte Nova com vontade de que o Botafogo jogue bem e ganhe — comentou o técnico.

Hoje no Botafogo, Renato Paiva vai reencontrar o Bahia na Fonte Nova (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Bahia e Botafogo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X BOTAFOGO

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado, 3 de maio de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Gilberto), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Jeffinho); Artur, Igor Jesus e Mastriani (Rwan Cruz)