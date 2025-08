Ex-Globo revela estratégia de narrador para esconder amor pelo Flamengo

A ex-jornalista da Globo Mylena Ciribelli foi no Charla Podcast e revelou uma estratégia de um narrador para esconder que torcia para o Flamengo, seu clube do coração. Nada mais nada menos do que Galvão Bueno, para muitos o maior narrador da história brasileira, tinha suas peripécias também.

A jornalista primeiro exaltou todo legado de Galvão Bueno, e depois contou que a torcida do Flamengo pegava no pé dele nas ruas espalhadas pelo Brasil.

- Ele fez história não só narrando. Ele mudou tudo. Naquela época, quando entrei, o narradore não podia aparecer, mas o Galvão começou a marcar um espaço que não existia. Era uma referência. Acho que igual a ele não vai ter - contou Mylena Ciribelli

- Todo mundo na televisão acaba caindo na curiosidade geral do público. Po, como é fulano na vida real. E aí todo mundo perguntava: O Galvão odeia o Flamengo, né? Eu acho que ele fazia isso para disfarçar. Dava aquela batida só para disfarçar para ninguém saber, porque não se podia falar para que time você torcia.

Galvão Bueno narrou Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

Veja fala completa de Mylena sobre Galvão e amor pelo Flamengo

Corinthians x Palmeiras teve a narração de Galvão Bueno, que foi acompanhado pelos comentários de Craque Neto e do ex-goleiro Marcos. No confronto desta quarta-feira (30), pela Copa do Brasil, Galvão destacou por diversas vezes a atuação de Piquerez, do Verdão, elogiando a qualidade do lateral. Nos comentários, Neto concordou com o narrador e apontou mudança de posição no futuro.

