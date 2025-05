São Paulo e Fortaleza empataram sem gols pelo Campeonato Brasileiro, em partida que abriu a sétima rodada da competição, disputada na noite desta sexta-feira (2), no MorumBIS. O principal lance do confronto foi o pênalti desperdiçado por Ferreirinha, após João Ricardo derrubar André Silva dentro da área. Com o resultado, o Tricolor dorme na oitava colocação, com nove pontos, enquanto o Leão do Pici ocupa a 15ª posição, com sete.

Como foi o jogo?

O jogo começou bastante intenso, com as duas equipes impondo seu ritmo desde os primeiros minutos. Aos oito, Breno Lopes assustou ao puxar um contra-ataque sem marcação tricolor perto. Ele finalizou, mas Wendell apareceu no momento certo para travar.

Até a metade do primeiro tempo, o São Paulo enfrentava bastante dificuldade no meio-campo, deixando espaços para os contra-ataques do Fortaleza. Aos 21 minutos, em uma tentativa de levar perigo ao gol do Leão do Pici, Ferreirinha tentou uma bicicleta após jogada de Matheus Alves, mas se atrapalhou.

A partida seguiu nesse ritmo: a zaga do São Paulo afastava os eventuais perigos do Fortaleza nos contra-ataques, que estavam sendo a maior arma da equipe, enquanto o time cearense dificultava as investidas do Tricolor paulista. Nos minutos finais da primeira etapa, o clima esquentou. Alisson arriscou uma jogada de bola parada, em cobrança de escanteio, mas saiu por cima da trave de João Ricardo.

Lucas Moura em São Paulo x Fortaleza, no Morumbis (foto: Fabio Giannelli/AGIF).

O segundo tempo começou com o São Paulo assustando. Lucas Ferreira recebeu do lado direito, finalizou, mas João Ricardo foi ligeiro.

Aos 15 minutos da etapa final, a partida ganhou emoção com um pênalti marcado para o Tricolor paulista. André Silva foi derrubado por João Ricardo, e a arbitragem assinalou.

Ferreirinha ficou responsável pela cobrança, mas o goleiro do Fortaleza defendeu. Pouco depois, em uma tentativa de resposta, Lucero arriscou, mas a bola desviou. Além disso, nada a mais aconteceu. O Fortaleza tentou algumas investidas, mas travando na defesa tricolor.

O São Paulo, por outro lado, sofria para criar, principalmente no meio de campo. Nos momentos finais, Luciano chegou a assustar com uma batida, mas não entrou. O jogo terminou empatado sem gols.

O que vem por aí?

O São Paulo vira a chave e volta a jogar na terça-feira (6) contra o Alianza Lima, pela quarta rodada da Copa Libertadores. O jogo será em Lima, no Peru, às 19h (de Brasília). O Fortaleza joga no mesmo dia e também pela Libertadores, mas contra o Colo-Colo, em casa.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 0 FORTALEZA

7ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: 02 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Ferreira, Bobadilla (SPFC), Gustavo Mancha, João Ricardo (FOR)

ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Ruan Tressoldi e Alan Franco; Lucas Ferreira (Ryan Francisco), Alisson, Bobadilla, Matheus Alves (Luciano) e Wendell; André Silva e Ferreirinha (Lucas Moura).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha (David Luiz) e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Martínez e Matheus Rossetto (Pochettino); Yago Pikachu, Lucero (Deyverson) e Breno Lopes (Marinho).