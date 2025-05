Bahia x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Ficha do jogo BAH BOT 7ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado, 3 de maior de 2025, às 21h (de Brasília) Local Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Var Thiago Duarte Peixoto (SP) Onde assistir

Bahia e Botafogo medem forças neste sábado (3) a partir das 21h na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 7ª rodada do Brasileirão. As equipes fazem campanhas parecidas na competição e vêm de vitórias importantes na última rodada. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere.

continua após a publicidade

➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Sétima colocada com nove pontos, a equipe de Rogério Ceni vem de importante vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. Mas, para encarar o Botafogo, o Bahia terá alguns desfalques: o goleiro Ronaldo, o lateral Santi Arias e o zagueiro Kanu seguem entregues aos médicos do clube, enquanto o lateral-direito Gilberto sentiu dores no último jogo e é dúvida.

O time alvinegro vem de vitória por 2 a 0 no clássico com o Fluminense. Assim como Ceni porém, o técnico Renato Paiva tem problemas para escalar o Botafogo que encara o Bahia: Gregore e Alexander Barboza estão suspensos, e Savarino e Matheus Martins se lesionaram diante do Capital-DF, pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Premiere

Bahia, de Everton Ribeiro, encara Botafogo de Igor Jesus (ao fundo) (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Bahia e Botafogo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X BOTAFOGO

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado, 3 de maio de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto (Gabriel Xavier), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Ademir (Cauly); Erick Pulga e Willian José.

continua após a publicidade

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Jeffinho); Artur, Igor Jesus e Mastriani (Rwan Cruz)