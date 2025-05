O Flamengo encara o Cruzeiro neste domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão. Para a partida em Belo Horizonte, às 18h30 (de Brasília), o técnico FIlipe Luís contará com o retorno de Pedro, que ficou fora da partida contra o Botafogo-PB no meio da semana. O camisa 9 projetou o confronto contra a Raposa, e mostrou confiança por mais um triunfo rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Espero que a gente (Flamengo) possa fazer um grande jogo. Tivemos um bom resultado no meio da semana, último jogo do Brasileiro também fizemos uma grande partida. Dar sequência aos resultados e também ao desempenho que estamos fazendo, com controle dos jogos - iniciou o atacante.

Pedro comemora gol pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Que a gente faça um grande jogo lá. Sabendo que vai ser dificil, o Cruzeiro tem uma grande equipe e joga em casa. Mas a gente como sempre vai entrar para vencer - completou Pedro, do Flamengo.

continua após a publicidade

Pedro foi poupado, assim como Arrascaeta, Alex Sandro e outros titulares, da partida em São Luís, na quinta-feira, pela Copa do Brasil. A tendência é que o camisa 9 seja titular contra o Cruzeiro.

Provável escalação do Flamengo

Com a expectativa pelo retorno de Pedro no time titular, o Rubro-Negro deve ser escalado com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.

continua após a publicidade

Boa fase do Flamengo

O Flamengo não perde há seis jogos. A última derrota foi no dia 9 de maio para o Central Córdoba, pela Libertadores. Deste então, o Rubro-Negro tem quatro vitórias e dois empates.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real