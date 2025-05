Relembre a última vez que o Vasco venceu o Palmeiras

O Vasco volta a reencontrar o Palmeiras neste final de semana, adversário que não ganha há anos. A última vez que o Cruz-Maltino venceu o Alviverde contou com um show de Nenê. Relembre a partida abaixo.

Naquela época, o Vasco entrou pressionado por estar na zona de rebaixamento. Já o Palmeiras estava no meio da tabela e vivia a expectativa de beliscar uma vaga no G-4.

Desde os primeiros minutos, o Vasco foi para cima do Palmeiras e foi para o intervalo com a vitória encaminhada. Rafael Silva abriu o placar, aos 35 minutos, após cobrança de escanteio feita por Nenê.

Cinco minutos depois, Rafael Silva fez boa jogada na entrada da área e a zaga do Palmeiras se atrapalhou. A bola sobrou para Nenê, que ampliou e colocou o Vasco em vantagem.

A vitória não foi suficiente para livrar o Cruz-Maltino do rebaixamento. No entanto, a equipe comandada por Jorginho foi até o final sem perder. Na sequência venceu o Joinville e Santos e empatou com Corinthians e Coritiba.

Última vez que o Vasco venceu o Palmeiras foi em 2015 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Vasco volta a campo no domingo, quando enfrenta o Palmeiras, no Mané Garrincha. A bola rola às 16h, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.