Em um fim de semana marcado pela presença da cantora popstar Lady Gaga no país do futebol, o Lance! não vai fazer "Poker Face". A partir desta semana, está lançado o Guia Lance! da rodada, com tudo sobre os dez jogos do fim de semana do Campeonato Brasileiro 2025. E a sétima rodada não vai parar para ver a "Mother Monster" na Praia de Copacabana. O show do futebol brasileiro rola por quatro dias, da noite desta sexta (2) até a de segunda (5).

Já no sábado, o Corinthians recebe o Internacional, em jogo que promete ser um dos mais movimentados da rodada. Os líderes do Brasileirão começam a entrar em campo no domingo (4). O Flamengo (1º, com 14 pontos) visita o Cruzeiro no Mineirão, às 18h30 (de Brasília), em um esperado reencontro de Gabigol com seu ex-time; antes, às 16h (de Brasília) o Palmeiras (2º, com 13 pontos) enfrenta o Vasco no Mané Garrincha; e na segunda (5), o Bragantino (3º, com 13 pontos), estreia seu novo palco, o Cícero de Sousa Marques, recebendo o Mirassol.

Guia Lance! da rodada 7 do Brasileirão 2025: não perca os jogos por nada! (Imagem: ChatGPT)

São Paulo x Fortaleza

Sexta (2/5), às 21h30, no Morumbis (TV: Premiere). Um dos invictos no Brasileirão, o São Paulo tenta manter a sequência positiva. Já são dez jogos sem derrota, a última foi na semifinal do Paulistão, para o Palmeiras. Porém, são seis empates neste período, o que vem causando reclamação por parte da torcida. Do lado do outro Tricolor, o Fortaleza, a série é negativa: já são nove jogos sem o time de Vojvoda saber o que é ganhar, a última vez foi na estreia do Brasileirão, no 2 a 0 sobre o Fluminense.

Últimos cinco jogos do São Paulo:

29/4 - São Paulo 2 x 1 Náutico - Morumbis (Copa do Brasil) 🟢

26/4 - Ceará 1 x 1 São Paulo - Castelão (Brasileirão) 🟡

23/4 - Libertad 0 x 2 São Paulo - Tigo La Huerta (Libertadores) 🟢

20/4 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis (Brasileirão) 🟢

16/4 - Botafogo 2 x 2 São Paulo - Nilton Santos (Brasileirão) 🟡

Útimos cinco jogos do Fortaleza:

29/4 - Retrô 1 x 1 Fortaleza - Arena de Pernambuco (Copa do Brasil) 🟡

26/4 - Sport 0 x 0 Fortaleza - Ilha do Retiro (Brasileirão) 🟡

23/4 - Atlético Bucaramanga 1 x 1 Fortaleza - Américo Montanini (Libertadores) 🟡

20/4 - Fortaleza 1 x 2 Palmeiras - Castelão (Brasileirão) 🔴

16/4 - Vitória 2 x 1 Fortaleza - Barradão (Brasileirão) 🔴

Fluminense x Sport

Sábado (3/5), às 18h30, no Maracanã (TV: Premiere). É a grande chance de o Fluminense se recuperar no Brasileirão. Jogando em casa, diante do Sport, lanterna do campeonato, cuja última vitória foi o jogo de ida da final do Pernambucano há mais de um mês. Mesmo quando conquistou o título, o Leão perdeu e teve que levar nos pênaltis. O Tricolor ainda não foi derrotado como mandante nesta edição, mas nas últimas vezes que jogou no Maracanã empatou com o Vitória e sofreu para vencer a Aparecidense pela Copa do Brasil.

Últimos cinco jogos do Fluminense:

29/4 - Fluminense 1 x 0 Aparecidense - Maracanã (Copa do Brasil) 🟢

26/4 - Botafogo 2 x 0 Fluminense - Nilton Santos (Brasileirão) 🔴

23/4 - Unión Española 1 x 1 Fluminense - La Florida (Sul-Americana) 🟡

20/4 - Fluminense 1 x 1 Vitória - Maracanã (Brasileirão) 🟡

16/4 - Corinthians 0 x 2 Fluminense - Neo Química Arena (Brasileirão) 🟢

Últimos cinco jogos do Sport:

26/4 - Sport 0 x 0 Fortaleza - Ilha do Retiro 🟡

19/4 - Corinthians 2 x 1 Sport - Neo Química Arena 🔴

16/4 - Sport 0 x 1 Bragantino - Ilha do Retiro 🔴

12/4 - Vasco 3 x 1 Sport - São Januário 🔴

6/4 - Sport 1 x 2 Palmeiras - Ilha do Retiro 🔴

Corinthians x Internacional

Sábado (3/5), às 18h30, na Neo Química Arena (TV: Prime Video). A goleada sofrida para o Flamengo no fim de semana parece ter ficado para trás. O técnico Dorival Júnior estreou no Corinthians vencendo o Novorizontino fora, pela Copa do Brasil, com um time alternativo. Agora, comandará o equipe principal estreando na Neo Química Arena. O Internacional, também com time B, sofreu para vencer o Maracanã no Beira-Rio. Com as equipes principais descansadas, a tendência é de uma partida equilibrada, onde Dorival e Roger devem fazer um belo duelo tático.

Últimos cinco jogos do Corinthians:

30/4 - Novorizontino 0 x 1 Corinthians - Jorge de Biasi (Copa do Brasil) 🟢

27/4 - Flamengo 4 x 0 Corinthians - Maracanã (Brasileirão) 🔴

24/4 - Corinthians 1 x 0 Racing-URU - Neo Química Arena (Sul-Americana) 🟢

19/4 - Corinthians 2 x 1 Sport - Neo Química Arena (Brasileirão) 🟢

16/4 - Corinthians 0 x 2 Fluminense - Neo Química Arena (Brasileirão) 🔴

Últimos cinco jogos do Inter:

29/4 - Internacional 1 x 0 Maracanã - Beira-Rio (Copa do Brasil) 🟢

26/4 - Internacional 3 x 1 Juventude - Beira-Rio (Brasileirão) 🟢

22/4 - Internacional 3 x 3 Nacional-URU - Beira-Rio (Libertadores) 🟡

19/4 - Grêmio 1 x 1 Internacional - Arena do Grêmio (Brasileirão) 🟡

16/4 - Internacional 0 x 1 Palmeiras - Beira-Rio (Brasileirão) 🔴

Dorival Junior fará seu primeiro jogo comandando o Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Ceará x Vitória

Sábado (3/5), às 18h30, no Castelão (TV: Premiere). As duas equipes do Nordeste estão há três jogos sem vencer, mas o Ceará teve um bom começo de Brasileirão. Tanto que está na nona posição na classificação e chegou a figurar entre os primeiros. Mas a dificuldade de vencer fora de casa pode pesar contra: nesta edição, em três jogos só marcou um ponto. Em 16º, a última posição antes da zona de rebaixamento, o Vitória precisa se recuperar para evitar a entrada no Z-4.

Últimos cinco jogos do Ceará:

30/4 - Ceará 0 x 1 Palmeiras - Castelão (Copa do Brasil) 🔴

26/4 - Ceará 1 x 1 São Paulo - Castelão (Brasileirão) 🟡

21/4 - Bahia 1 x 0 Ceará - Fonte Nova (Brasileirão) 🔴

15/4 - Ceará 2 x 1 Vasco - Castelão (Brasileirão) 🟢

12/4 - Juventude 2 x 1 Ceará - Alfredo Jaconi (Brasileirão) 🔴

Últimos cinco jogos do Vitória:

27/4 - Vitória 1 x 1 Grêmio - Barradão (Brasileirão) 🟡

23/4 - Vitória 0 x 1 Cerro Largo - Barradão (Sul-Americana) 🔴

20/4 - Fluminense 1 x 1 Vitória - Maracanã (Brasileirão) 🟡

16/4 - Vitória 2 x 1 Fortaleza - Barradão (Brasileirão) 🟢

13/4 - Atlético-MG 2 x 2 Vitória - Mineirão (Brasileirão) 🟡

Bahia x Botafogo

Sábado (3/5), às 21h, na Fonte Nova (TV: Sportv e Premiere). Tanto para Bahia, quanto para Botafogo, as coisas parecem ter entrado no prumo. As últimas quatro vitórias magrinhas seguidas, principalmente sobre o Palmeiras fora de casa, deram fôlego para o técnico Rogério Ceni no Tricolor baiano. O mesmo pode-se dizer de Renato Paiva, que venceu o clássico com o Fluminense e goleou o modesto Capital-DF por 4 a 0 com time alternativo na Copa do Brasil. E agora, o treinador alvinegro tem tranquilidade para reencontrar seu ex-time.

Últimos cinco jogos do Bahia:

30/4 - Paysandu 0 x 1 Bahia - Mangueirão (Copa do Brasil) 🟢

27/4 - Palmeiras 0 x 1 Bahia - Allianz Parque (Brasileirão) 🟢

24/4 - Bahia 1 x 0 Atlético Nacional - Fonte Nova (Libertadores) 🟢

21/4 - Bahia 1 x 0 Ceará - Fonte Nova (Brasileirão) 🟢

17/4 - Cruzeiro 3 x 0 Bahia - Mineirão (Brasileirão) 🔴

Últimos cinco jogos do Botafogo:

30/4 - Botafogo 4 x 0 Capital-DF - Nilton Santos (Brasileirão) 🟢

26/4 - Botafogo 2 x 0 Fluminense - Nilton Santos (Brasileirão) 🟢

23/4 - Estudiantes 1 x 0 Botafogo - Jorge Hirschi (Libertadores) 🔴

20/4 - Atlético-MG 1 x 0 Botafogo - Mineirão (Brasileirão) 🔴

16/4 - Botafogo 2 x 2 São Paulo - Nilton Santos (Brasileirão) 🟡

Vasco x Palmeiras

Domingo (4/5), às 16h, no Mané Garrincha (TV: Globo e Premiere). Com a mudança do jogo para Brasília, ao mesmo que o time do Vasco fica longe do seu mais fiel torcedor de São Januário, ganha um pouco de tranquilidade para escapar da pressão das cinco partidas sem vitória. Ainda sem técnico, comandado pelo interino e ex-jogador Felipe Maestro, o time cruz-maltino terá o desafio de enfrentar um dos candidatos ao título, o Palmeiras, que perdeu em casa, na última rodada, por 1 a 0 para o Bahia. Porém, a recuperação e a confiança do Verdão parecem sempre superar até os maiores tropeços.

Últimos cinco jogos do Vasco:

1/5 - Operário-PR 1 x 1 Vasco - Germano Kruger (Copa do Brasil) 🟡

27/4 - Cruzeiro 1 x 0 Vasco - Parque do Sabiá (Brasileirão) 🔴

22/4 - Vasco 0 x 0 Lanús - São Januário (Sul-Americana) 🟡

19/4 - Vasco 0 x 0 Flamengo - Maracanã (Brasileirão) 🟡

15/4 - Ceará 2 x 1 Vasco - Castelão (Brasileirão) 🔴

Últimos cinco jogos do Palmeiras:

30/4 - Ceará 0 x 1 Palmeiras - Castelão (Copa do Brasil) 🟢

27/4 - Palmeiras 0 x 1 Bahia - Allianz Parque (Brasileirão) 🔴

24/4 - Bolívar 2 x 3 Palmeiras - Hernando Siles (Libertadores) 🟢

20/4 - Fortaleza 1 x 2 Palmeiras - Castelão (Brasileirão) 🟢

16/4 - Internacional 0 x 1 Palmeiras - Beira-Rio (Brasileirão) 🟢

Palmeiras de Flaco López troceçou em casa diante do Bahia (foto: Fabio Giannelli/AGIF).

Grêmio x Santos

Domingo (4/5), às 16h, na Arena do Grêmio (TV: Globo e Premiere). A fase é ruim para as duas equipes, que penaram diante de dois alagoanos no meio da semana. De um lado, o Grêmio tenta se recuperar com seu novo treinador, Mano Menezes, mas quando achou que teria um triunfo diante do CSA, pela Copa do Brasil, viu tudo desmoronar e virar derrota, acumulando seis jogos sem vencer. Do outro lado, o Santos, que estreou o técnico Cléber Xavier com um empate sofrido em casa, diante do CRB. Não fosse a defesa de pênalti do goleiro Gabriel Brazão, sairia derrotado na Vila Belmiro.

Últimos cinco jogos do Grêmio:

30/4 - CSA 3 x 2 Grêmio - Rei Pelé (Copa do Brasil) 🔴

27/4 - Vitória 1 x 1 Grêmio - Barradão (Brasileirão) 🟡

24/4 - Godoy Cruz 2 x 2 Grêmio - Malvinas Argentinas (Sul-Americana) 🟡

19/4 - Grêmio 1 x 1 Internacional - Arena do Grêmio (Brasileirão) 🟡

16/4 - Mirassol 4 x 1 Grêmio - Campos Maia (Brasileirão) 🔴

Últimos cinco jogos do Santos:

1/5 - Santos 1 x 1 CRB - Vila Belmiro (Copa do Brasil) 🟡

27/4 - Santos 1 x 2 Bragantino - Vila Belmiro (Brasileirão) 🔴

20/4 - São Paulo 2 x 1 Santos - Morumbis (Brasileirão) 🔴

16/4 - Santos 2 x 0 Atlético-MG - Vila Belmiro (Brasileirão) 🟢

13/4 - Fluminense 1 x 0 Santos - Maracanã (Brasileirão) 🔴

Cruzeiro x Flamengo

Domingo (4/5), às 18h30, no Mineirão (TV: Record, Premiere e Cazé TV). Dificilmente o duelo entre Cruzeiro e Flamengo não será falado pelo esperado reencontro do atacante Gabigol com seu ex-time. O camisa 9 celeste atuou por mais de 75 minutos na boa vitória sobre o Vila Nova, pela Copa do Brasil. Líder do Brasileirão, o Rubro-Negro ainda está tentando acertar seu time principal, por isso poupou boa parte da equipe na vitória sobre o Botafogo-PB pela Copa do Brasil. É um duelo que sempre rende bons jogos, e não deve ser diferente neste domingo.

Últimos cinco jogos do Cruzeiro:

1/5 - Cruzeiro 2 x 0 Vila Nova - Mineirão (Copa do Brasil) 🟢

27/4 - Cruzeiro 1 x 0 Vasco - Mineirão (Brasileirão) 🟢

24/4 - Palestino 2 x 1 Cruzeiro - Francisco Rumoroso (Sul-Americana) 🔴

20/4 - Bragantino 1 x 0 Cruzeiro - Nabi ABi Chedid (Brasileirão) 🔴

17/4 - Cruzeiro 3 x 0 Bahia - Mineirão (Brasileirão) 🟢

Últimos cinco jogos do Flamengo:

1/5 - Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo - Castelão, São Luís (Brasileirão) 🟢

27/4 - Flamengo 4 x 0 Corinthians - Maracanã (Brasileirão) 🟢

22/4 - LDU 0 x 0 Flamengo - Casa Blanca (Libertadores) 🟡

19/4 - Vasco 0 x 0 Flamengo - Maracanã (Brasileirão) 🟡

16/4 - Flamengo 6 x 0 Juventude - Maracanã (Brasileirão) 🟢

Bragantino x Mirassol

Segunda (5/5), às 19h30, no Cícero de Souza Marques (TV: Premiere). Na terceira posição da tabela de classificação, o Bragantino vem de quatro vitórias seguidas no Brasileirão, mas tropeçou feio na quinta, quando perdeu para o Criciúma fora na Copa do Brasil. Agora, que vai inaugurar sua nova casa, o estádio Cícero de Souza Marques, dificilmente vai perder. Mesmo recebendo a revelação Mirassol, que há cinco jogos não sofra derrota — embora quatro destes sejam empates.

Últimos cinco jogos do Bragantino:

1/5 - Criciúma 1 x 0 Bragantino - Herberto Hulse (Copa do Brasil) 🔴

27/4 - Santos 1 x 2 Bragantino - Vila Belmiro (Brasileirão) 🟢

20/4 - Bragantino 1 x 0 Cruzeiro - Nabi Abi Chedid (Brasileirão) 🟢

16/4 - Sport 0 x 1 Bragantino - Ilha do Retiro (Brasileirão) 🟢

12/4 - Bragantino 1 x 0 Botafogo - Nabi Abi Chedid (Brasileirão) 🟢

Últimos cinco jogos do Mirassol:

26/4 - Mirassol 2 x 2 Atlético-MG - Campos Maia (Brasileirão) 🟡

20/4 - Juventude 2 x 2 Mirassol - Alfredo Jaconi (Brasileirão) 🟡

16/4 - Mirassol 4 x 1 Grêmio - Campos Maia (Brasileirão) 🟢

13/4 - Bahia 1 x 1 Mirassol - Fonte Nova (Brasileirão) 🟡

6/4 - Mirassol 1 x 1 Fortaleza - Campos Maia (Brasileirão) 🟡

Juventude x Atlético-MG

Segunda (5/4), às 20h, no Alfredo Jaconi (TV: Sportv e Premiere). O Juventude é uma pedreira jogando em Caxias do Sul. Neste ano, não foi derrotado nenhuma vez diante de sua torcida, só perdeu pontos para o Mirassol, no empate por 2 a 2, no dia 20 de abril. Por outro lado, o Galo vem se uma sequência de três empates seguidos jogando como visitante em competições diferentes. A pressão para sair da zona de rebaixamento pode fazer com que o time de Cuca se arrisque mais do que o costume.

Últimos cinco jogos do Juventude:

26/4 - Internacional 3 x 1 Juventude - Beira-Rio (Brasileirão) 🔴

20/4 - Juventude 2 x 2 Mirassol - Alfredo Jaconi (Brasileirão) 🟡

16/4 - Flamengo 6 x 0 Juventude - Maracanã (Brasileirão) 🔴

12/4 - Juventude 2 x 1 Ceará - Alfredo Jaconi (Brasileirão) 🟢

5/4 - Botafogo 2 x 0 Juventude - Nilton Santos (Brasileirão) 🔴

Últimos cinco jogos do Atlético:

29/4 - Maringá 2 x 2 Atlético - Willie Davids (Copa do Brasil) 🟡

26/4 - Mirassol 2 x 2 Atlético - Campos Maia (Brasileirão) 🟡

23/4 - Caracas 1 x 1 Atlético - Olímpico de La U (Sul-Americana) 🟡

20/4 - Atlético 1 x 0 Botafogo - Mineirão (Brasileirão) 🟢

16/4 - Santos 2 x 0 Atlético - Vila Belmiro (Brasileirão) 🔴