Brasileirão: IA crava resultado de Corinthians x Palmeiras

O Lance! consultou o Chat Gpt, ferramenta de inteligência artificial, e pediu que a plataforma desse seu palpite para o jogo entre Corinthians e Palmeiras, que acontece neste domingo, na Neo Química Arena, às 18h30, pelo Brasileirão.

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Na última vez em que Corinthians e Palmeiras jogaram na casa do Timão, o Verdão saiu com a vitória, com gol de Flaco López. A partida aconteceu no Paulistão 2026. De acordo com a IA, desta vez, a história será diferente.

O Chat Gpt apontou um favoritismo ao Corinthians.

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Neo Química Arena, estádio do Corinthians. (Foto: Vinícius Harfush / Lance!)

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Estreia internacional das equipes

Durante a semana, Corinthians e Palmeiras fizeram suas estreias internacionais na temporada. Ambos pela Libertadores, o Verdão jogou primeiro, contra o Junior Barranquilla, na Colômbia, empatando por 1 a 1, após sair atrás no placar. Estreando depois, o Timão bateu, fora de casa, a equipe do Platense, em Buenos Aires.

O jogo entre Corinthians e Platense também marcou a estreia de Fernando Diniz como técnico do Corinthians, que assumiu a vaga deixada por Dorival Jr.

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Momentos diferentes

Antes do início da rodada, a distância entre Corinthians e Palmeiras na tabela é gigante. Enquanto os comandados de Abel Ferreira lideram o campeonato, cinco pontos à frente de São Paulo e Fluminense, o Timão é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas dois pontos a mais que a Chapecoense, primeira equipe da tão indesejada colocação.

Com uma vitória, o Palmeiras seguiria, de qualquer forma, ao menos cinco pontos à frente de São Paulo e Fluminense, levando em consideração que os times também vençam seus duelos. No entanto, em caso de empate ou derrota dos Tricolores, a situação ficaria ainda mais favorável aos comandados de Abel, que poderiam abrir, no máximo, oito pontos de vantagem do segundo colocado.