Zakaria Labyad vira assunto após vitória do Corinthians: 'Sempre foi'

O Corinthians venceu o Atlético-MG, por 1 a 0, na noite deste domingo (24), em jogo válido pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o meia Zakaria Labyad, autor do gol da vitória, foi muito exaltado por torcedores do Timão.

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Desde que chegou ao Time do Povo, o meia marroquino tem alternado entre titular e reserva, mas entrando no decorrer dos jogos na maioria das vezes. Contra o Galo, Zakaria precisou de poucos minutos para acertar um belo voleio e sacramentar a vitória do Corinthians.

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Nas redes sociais, torcedores do Timão foram à loucura com o desempenho do jogador. Veja os comentários abaixo:

Zakaria Labyad celebra gol pelo Corinthians (Foto: William Oliveira/PHD Press/Thenews2)

Veja comentários dos torcedores do Timão

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Texto por: Vinícius Harfush

A etapa inicial foi de pouca inspiração para as duas equipes. Nenhum dos times teve muito volume ofensivo e o lance de maior perigo foi um gol de Cuello, do Galo, anulado por impedimento após contra-ataque do time mineiro. No mais, as equipes foram burocráticas e pouco conseguiram articular jogadas em velocidade, restando finalizações de fora da área sem muito risco para Hugo Souza e Everson. O placar zerado foi justo pela baixa produtividade dos elencos.

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O segundo tempo seguiu na mesma temperatura do primeiro quase até o fim, mas o herói improvável Zakaria Labyad apareceu para marcar e dar a vitória ao Corinthians. O marroquino já havia balançado as redes no empate com o Peñarol pela Libertadores na quinta e marcou pela segunda partida seguida. Foram seus dois primeiros pelo Timão. O Atlético, que passou o jogo sem conseguir assustar o rival, assim como o próprio Corinthians antes do gol, teve pouco tempo para reagir e saiu derrotado da capital paulista.

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