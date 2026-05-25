Felipe Melo defende jogador após Flamengo x Palmeiras: 'Pelo amor de Deus'

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram, na noite deste sábado (23), em jogo válido pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu o Rubro-Negro por 3 a 0, e uma polêmica se instaurou no final da partida.

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Depois de fechar o placar em Flamengo x Palmeiras, Paulinho fez o famoso sinal de silêncio para a Nação Rubro-Negra no Maracanã, e o tempo fechou entre os jogadores. No "Fechamento Sportv", Felipe Melo defendeu o atacante palmeirense, mas também não foi contra a atitude dos adversários.

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— Eu seria hipócrita se fosse contra. Eu gosto disso. Já aconteceu de a gente ganhar o jogo, eu tirar a camisa, a galera invadir o gramado. Pelo amor de Deus, isso não é incitar violência. Não concordo. E os jogadores do Flamengo fizeram certo em ir atrás, faz parte.... Eu sou a favor de quem tirou o Paulinho e sou a favor do que o Paulinho fez — analisou Felipe Melo sobre a polêmica de Flamengo x Palmeiras.

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Paulinho comemora gol em Flamengo x Palmeiras (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras

Com clima de decisão no Maracanã, o Flamengo pressionou o Palmeiras desde os primeiros minutos, sem deixar o adversário respirar. Entretanto, desperdiçou chances claras. O cenário mudou aos 21 minutos, quando Carrascal foi expulso após entrada dura em Murilo e deixou o campo sob vaias da torcida rubro-negra. Com um jogador a mais, o Palmeiras cresceu no jogo e aproveitou. Aos 37', Flaco López bagunçou a defesa do time de Jardim e estufou a rede do gol de Rossi.

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Assim como no início da partida contra o Palmeiras, o Flamengo voltou para o segundo tempo pressionando, mas também desperdiçando as oportunidades, uma delas com Paquetá. O Palmeiras, por sua vez, apostou nos contra-ataques e foi justamente assim que chegou ao segundo gol. Allan atravessou a defesa rubro-negra praticamente sozinho e, na saída de Rossi, ampliou o placar no Maracanã. Ainda deu tempo para Paulinho, ex-Vasco, aumentar o marcador e fechar o triunfo. Na comemoração, o atacante pediu silêncio aos torcedores rubro-negros, iniciando um tumulto generalizado no gramado.

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➡️ Atitude de Paulinho em Flamengo x Palmeiras chama atenção: 'Sempre'

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