Pedrinho vira alvo após derrota do Vasco para o Bragantino: 'Precisa'

O Vasco perdeu para o RB Bragantino por 3 a 0, neste domingo (24), em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do resultado vexatório, os torcedores do Cruz-maltino dispararam contra o presidente Pedrinho.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores mandam recado a Renato Gaúcho após derrota do Vasco: 'Vergonha'

O atual mandatário da equipe carioca foi alvo de críticas nas arquibancadas e nas redes sociais. A maioria dos torcedores demonstrou insatisfação com os últimos resultados do time de Renato Gaúcho. Além disso, também teve cobranças sobre o atual cenário da SAF do clube. Veja abaixo:

➡️ Torcedores do Vasco perdem a paciência com titular: 'Acabou'

O Bragantino não encontrou dificuldades para vencer o Vasco em São Januário (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Como foi Vasco x RB Bragantino?

Texto por: Fernanda Gondim

O Vasco teve muita dificuldade em todos os setores no primeiro tempo e esbarrou nas próprias limitações técnicas. Fisicamente abaixo, a equipe carioca viu o Bragantino dominar o jogo. A partir dos 40 minutos, as investidas do Red Bull cresceram, empilhando boas chances que, quase sempre, pararam nas mãos de Léo Jardim. Mas, aos 46, veio a finalização precisa de Rodriguinho para abrir o placar. O meia conduziu a bola do meio do campo até a intermediária da grande área, onde encontrou confiança, encheu o pé e acertou um chutaço no lado esquerdo do goleiro Cruz-Maltino. Perdendo por 1x0, a equipe de Renato Gaúcho saiu vaiada para o vestiário, com destaque para o lateral-esquerdo Lucas Piton, que recebeu um uníssono xingamento da torcida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O segundo tempo começou com um volume de jogo ainda maior para o Bragantino, que chegou a acertar uma bola na trave 5', novamente com Rodriguinho. Poucos minutos depois, o Vasco teve a chance de empatar, mas Spinelli finalizou para fora, como já havia feito no 1° tempo. O domínio do Bragantino se manteve, justificando o segundo gol, aos 15 minutos. Isidro Pitta recebeu na pequena área e chapou para o gol. Após sofrer o segundo gol, o Vasco parecia querer reagir. Teve duas chances claras de gol na pequena área, com Spinelli e Brenner, mas ambos os atacantes desperdiçaram as finalizações. Nos minutos finais, o Bragantino recebeu um pênalti a seu favor, mas Eduardo Sasha isolou a cobrança.

🤑 Aposte em gols no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.